Serdal Adalı, bir oyuncuya gelecek tüm tekliflere kapıyı kapattı

Beşiktaş, yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer’in İstanbul’a gelmesini beklerken kadronun nasıl şekilleneceği de merak ediliyor. Siyah beyazlılarda Başkan Serdal Adalı’nın kesinlikle takımdan ayrılmasını istemediği oyuncu ortaya çıktı. Adalı’nın Gedson Fernandes’e gelecek tekliflere kapıyı kapattığı öğrenildi.

Gedson Fernandes için sezon başında Rusya’dan teklif gelse de transfer gerçekleşmemişti. Portekizli oyuncu, takımda kaldıktan sonra oynadığı oyunla Beşiktaş’ın hücum hattının en önemli parçalarından biri haline geldi.

BONSERVİSİNİN YARISI PORTEKİZ’DE

Beşiktaş, Gedson Fernandes’in bonservisinin sadece yarısına sahip, Portekizli oyuncunun olası satışı durumunda paranın yarısı Benfica’ya, yarısı ise anlaşma kapsamında Bankalar Birliği’ne ödenecek. Başkan Adalı’nın takımda kalmasını istediği yıldız oyuncunun bonservisinin tamamını almak için Portekiz ekibi ile görüşmelere başlayacağı gelen habeler arasında yer alıyor.

Sezon başından bu yana 27 maça çıkan yıldız oyuncu 8 gol attı ve 2 asist yaptı.