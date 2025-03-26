Serdal Adalı canlı yayında konuşacak

Kaynak: Haber Merkezi
Serdal Adalı canlı yayında konuşacak

Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi hakem tartışmaları devam ederken yeni bir açıklama geldi. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, hakemin açıklanması sonrası basın toplantısı düzenleyecek.

Trendyol Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak.

Dev derbi öncesinde Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan flaş bir hamle geldi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada derbinin hakeminin belli olmasının ardından Serdal Adalı'nın açıklama yapacağı belirtildi.

Açıklamada, "Başkanımız Serdal Adalı, TFF'nin Beşiktaş-Galatasaray maçı için hakem kararı açıklandıktan sonra bir saat içerisinde Tüpraş Stadyumu'n açıklamalarda bulunacaktır. Detaylar için karar sonrası tekrar bilgilendirme yapılacaktır." denildi.

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