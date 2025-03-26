Serdal Adalı canlı yayında konuşacak

Trendyol Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak.

Dev derbi öncesinde Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan flaş bir hamle geldi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada derbinin hakeminin belli olmasının ardından Serdal Adalı'nın açıklama yapacağı belirtildi.

Açıklamada, "Başkanımız Serdal Adalı, TFF'nin Beşiktaş-Galatasaray maçı için hakem kararı açıklandıktan sonra bir saat içerisinde Tüpraş Stadyumu'n açıklamalarda bulunacaktır. Detaylar için karar sonrası tekrar bilgilendirme yapılacaktır." denildi.