Serdal Adalı Çarşamba günü açıklayacak

Hasan Arat'ın istifası sonrası başkanlık koltuğuna geçici süreliğine Hüseyin Yücel oturdu. Yücel, vakit kaybetmeden seçim kararı aldı. Aralık sonunda yapılacak seçimlerde adaylığını açıklayan Hüseyin Yücel'in ardından gözler diğer isimlere çevrildi.



Bir önceki seçimde Hasan Arat ile girdiği yarışı kaybeden Serdal Adalı, Çarşamba günü saat 14:00'te basın toplantısı düzenleme kararı aldı. Serdal Adalı'nın yapacağı basın toplantısında başkan adaylığını açıklaması bekleniyor.



BEŞİKTAŞ’TA OLAĞANÜSTÜ SEÇİM NE ZAMAN?



Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, başkanlık seçiminin yapılacağı olağanüstü genel kurul toplantısının 22 Aralık Pazar günü gerçekleştirileceği, bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde son toplantının çoğunluğa bakılmaksızın 29 Aralık Pazar günü yapılacağı bildirildi.



Olağanüstü seçimli genel kurulun, Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 10.00'da başlayacağı ifade edildi.