Beşiktaş'ta Olağan İdari ve Mali Genel Kurul gerçekleştirdi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede divan başkanı olarak Affan Keçeci seçildi.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı kurulda yaptığı açıklamalarda birçok konuya değinirken, eski yönetim için de ağır ifadeler kullandı.

İşte Serdal Adalı'nın açıklamalarından öne çıkanlar;

"YARIŞTA GERİDE KALDIK"

"Maç için gelen taraftarlarımız bir taşla iki kuş vursun istedik ve kongreyi bu sabaha aldık. Daha kalabalık bir kongre olsun istedik. Gençlerbirliği ve Kasımpaşa maçlarında beklemediğimiz puan kayıpları yaşadık. Bu maçları kazanarak yükselişte olmak istiyorduk ama kayıplarla yarışta geride kaldık."

"OLUMSUZ KOŞULLAR ALTINDA GÖREVİ DEVRALDIK"

"Kulüp tarihinin en olumsuz koşulları altında görevi devraldık. Geldiğimiz andan itibaren kulüpte birçok şeyi düzeltmeye çalıştık. Kaynaklar yarattık, geçmişten gelen çok dosya kapattık. Tarihimizin en yüksek gelirini getirecek projeye başladık, tek seferdeki en büyük borç ödemesini yaptık. Buna rağmen biliyoruz ki futbolda işler iyi gitmediği sürece, bunun on katı dosya da kapatsak yüz katı kaynak da yaratsak bu konular hep gölgede kalıyor."

"GEÇMİŞ DÖNEMİN MALİYETLERİNİ ÖDÜYORUZ"

"Transfer bütçelerimizi artırdığımız doğrudur ama biz gelirlerimizi artırmak için ciddi adımlar attık. Tarihimizin en büyük gelirini sağlayacak proje için önemli adımlar attım. Sadece harcama tarafını gördüğünüz için soru işaretleriniz olması normal. Gelir ayağını zamanla göreceksiniz. Finansal sonuçlar şu anda T cetvelinin sağ tarafına ulaşmadı. Biz bu ilk perdede yeni bir takım yaratmaya çalışırken diğer yandan da maalesef geçmiş dönem maliyetlerini ödüyoruz."

"CAMİAYA ZARAR VEREN YOLDAN İLERLEMEDİK"

"Beşiktaşlıların yolu diye bahsedilen ama camiaya zarar veren yoldan değil, tam tersi bir yoldan ilerledik. Biz işin önce ekonomi ve finansal ayağını oluşturduk. Sonrasında transfer bütçelerini oluşturup, buna göre anlaşmalar yaptık.

Bu kürsüde hep '3 transfer sezonu' diyerek içinde bulunduğumuz durumu anlattım. Beklentilerimizi buna göre belirlememiz gerektiğini söyledim. Basın toplantılarında heyecanla bazen beklentiyi yükselttiğimiz oldu. Sizler kadar ben de sabırsızım, camiamızdan da bu heyecanı anlayışla karşılamasını bekliyorum. Yıllardır yönetimsel kaoslarla uğraşırken beklentileri adım adım yükseltmeliyiz. Gerçeklikten hiç kopmadık. Projeleri ete kemiğe bürününce sizlerle paylaştık, onayınıza sunduk. Siz de bize güven verdiniz. Bu desteğin kıymetini bilerek 'Beşiktaşlıların Yolu' diyerek, camiaya zarar verenlerin değil, doğru adımların peşinden gidiyoruz. Yılların bunalımını geride bırakıp doğruları yapıyoruz."

"BU KULÜBÜN İÇİNDEN GEÇTİNİZ!"

(Eski yönetime) "O günleri hepiniz bizlere el birliğiyle yaşattınız. Bu kulübün 11 ayda içinden geçtiniz! İçinden! Bu transferler yapılırken, siz futbol komitesinde değil miydiniz? Siz, bize günlük güneşlik bir Ümraniye mi bıraktınız? Feyyaz Uçar'a hiç cevap vermedim, eski futbolcumuz, cevap vermek istemedim ama keşke bu yanlışlar yapılırken mani olsaydınız içerisinde olduğunuz yönetime. Ben, aktif bahis oynadığı açıklanan bir hakeme söylediğim sözler nedeniyle ceza aldım ama bunu yaparken o hakemi, Beşiktaş maçlarından uzaklaştırdım."

"KUPAYA GELİNCE 'BİZ YAPTIK' DİYORLAR"

"Görevde olduğumuz bu 10 aylık süreçte, geçmişten gelen yükümlülüklerle birlikte 9.3 milyar TL ödeme yapmış durumdayız. Bu para sadece 10 ay gibi bir sürede cebimizden çıktı. Geçmişten gelen bazı güvensizliklerin izlerini maalesef taşıyoruz. Bir önceki yönetim döneminde yaşananlar hafızamızda.

Biz işimize bakarken, gece-gündüz çalışırken bize bunları yaşatanlar meydanı boş buldular. Kendi dönemlerinde yaşananları çoktan unutmuşlar ya da unutturmaya çalışıyorlar. Kendilerini haklı sanmaya da başladılar. O dönem yaşanan ve itibarımızı zorlayan işlere gelince sadece "Eski başkan yaptı" ama kazanılan kupaya gelince "Biz yaptık" diyorlar."

"BEN ÖDEDİM SİZİN O FAİZİNİZİ DE"

"Bizden önce de sermaye artışı yapıldı. O parayı neden götürüp bankaya yatırmadınız? Ben ödedim sizin o faizinizi de."