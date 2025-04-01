Serdal Adalı derbi galibiyeti sonrası konuştu: Daha farklı kazanabilirdik

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Galatasaray'ı 2-1 yenerek ezeli rakiplerinin Süper Lig'deki namağlup unvanına son verdikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Fanatik Gazetesi'ne konuşan Serdal Adalı'nın sözleri şöyle:

"Derbi maçı öncesi dediğim gibi. En küçük endişemiz yoktu. Hakeme karşı olma konusu yanlış anlaşıldı. Türk hakemlerine güvensizlik değil konu. Rakiplerimize farklı uygulama, bize farklı olması idi. Hangi hakem gelirse gelsin yeneceğimiz ortada.

Beşiktaş, ülke futbolunun en büyük markası. Evimizde daha farklı kazanabilirdik. Taraftarımız mükemmeldi. Hepsinin alınlarından öpüyorum. İnanılmaz bir atmosfer yarattılar. En güzel bayram hediyesi oldu.

Kupayı alıp ligi üçüncü sırada bitireceğiz. Camiamız artık birlik beraberlik içinde. Kulübü zirveye taşıyacağız. Teknik ekip ve oyuncularım, verdikleri galibiyet sözünü tuttular. Biz de gerekeni yapacağız."