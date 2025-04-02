Serdal Adalı derbi sonrası hakemden helallik istedi! Yasin Kol’a sarılıp teşekkür etti

Beşiktaş, Süper Lig'in 29. haftasında ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-1 yenerken, karşılaşma öncesine "yabancı hakem" tartışmaları damga vurmuştu.

Galatasaray-Fenerbahçe maçında olduğu gibi bu derbiyi de yabancı bir hakemin yönetmesi isteği karşılık bulmayan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Yasin Kol atamasının ardından TFF ve MHK'yi istifaya davet etmişti.

Başkan Adalı bununla da yetinmeyip karşılaşmayı izleyip, pozisyonları değerlendirmesi için eski hakem Urs Meier'i İstanbul'a getirmişti.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Galatasaray karşısında sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılan futbolcularını kutlamak için soluğu soyunma odasında alan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın ilk durağı hakem odası oldu.

Adalı önce Kol'u ortaya koyduğu soğukkanlı yönetim için kutladı, ardından da "Karşılaşma öncesi sizi çok eleştirdik. Tepkimiz şahsınıza değil, TFF'nin kararınaydı. Hakkınızı helal edin" diyerek sarıldı.

Kol, "Camialarınızı düşünerek böyle konuşuyorsunuz ama bizlerin de ailesi, çocukları, arkadaşları olduğunu unutuyorsunuz" yanıtını verdi, ardından da "Helal olsun" diye ekledi.

Başkan Adalı bu sözler üzerine ikinci kez Kol'a sarılıp, teşekkür etti. Adalı, hakemlerin bayramını da kutladıktan sonra odadan ayrıldı.