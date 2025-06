Serdal Adalı "Dusan Alimpijevic'le yeni sözleşme imzaladık"

Serdal Adalı Beşiktaş'ın basketbol antrenörü Dusan Alimpijevic'le iki yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

Adalı "Dusan Alimpijevic ile sözleşmemizi uzatıyoruz. Kendisi önümüzdeki 2 yıl içinde bizimle birlikte olacak ve umuyorum ki daha büyük başarılara imza atacak.

Sermaye artırımıyla 1.4 milyar TL borç ödedik. Kulübün elinde bulunan hisse oranı %70'e çıktı. Elimizdeki 50 M€ değerindeki hisse, 150 M€ değere çıktı. Bunu yaparken kasamızdan hiçbir şey çıkmadı, hiçbir yeni borç altına girilmedi. Beşiktaş tarihinin en büyük borç kapatma işlemini yaptık. Biz borç ödeme rekoru kırdık. Devraldığımızdan çok daha iyi koşullarda bir Beşiktaş bırakacağız. Camiama vereceğim en önemli söz budur.

"ALTYAPI TESİSLERİ YAPIMINA BAŞLIYORUZ"

İstanbul Havalimanı yakınlarında yer alan yaklaşık 100 dönümlük arazinin tahsisi ile ilgili önemli yol kat ettik. Bu arazi futbol altyapısı için kullanılacak, geleceğin Beşiktaş'ını burada inşa edeceğiz. Tahsis işlemlerinin tamamlanmasından sonra altyapı tesisinin yapımına hemen başlamayı planlıyoruz. İstanbul'un 5 farklı ilçesi ve İzmir'de yeni tesisler için önemli aşamalar kat ettik. Biz taş üstüne taş koymaya geldik

"GÜNLÜK 125 BİN EURO FAİZ ÖDÜYORUZ"

Beşiktaşımız'ın günlük 125 bin euro faiz ödemesi vardır. Bunla ilgili aksiyon almadığımız her gün günlük 125 bin euro çıkıyor. "Her ay 4'er milyon euro faiz ödeyelim. Her gün 125 bin euro, her ay 4 milyon euro ödeyecek gücümüz var" diyorsanız böyle devam edelim. Beşiktaş'ı bu yükten bir an önce kurtarmamız gerektiğini düşünüyorum. Ayda 175 milyon TL, yılda 2 milyar TL faiz ödeyen bir Beşiktaş var. Yılda 50 milyon euro yükten kurtulmak demek bu kadar oyuncu almak demek.

Ezeli rakiplerimiz bu düzenlemeleri, projeleri hayata geçirerek ekonomik seviyelerini bu noktaya getirdiler. Geldikleri ekonomik seviyeyi kadrolarına yansıttılar. Önemli bütçelerde transfer yapabilir noktaya geldiler. Biz geri kaldık, yerimizde saydık. Bu kadrolar futboldan gelen gelirler ile kurulmuyor arkadaşlar.

"SERMAYE ARTIRIMIYLA ELİMİZ RAHATLADI"

Sermaye artırımından elde edilen gelirle mali yapımızı UEFA Uyum Anlaşması'na uygun hale getirmiştir. Sermaye artırımıyla TFF Harcama Limitleri açısından elimiz rahatlamıştır." ifadelerini kullandı.