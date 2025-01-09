Serdal Adalı gözünü Montella’ya dikti: Beşiktaş ve Milli Takım’ı birlikte çalıştırır mı?

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Serdal Adalı gözünü Montella’ya dikti: Beşiktaş ve Milli Takım’ı birlikte çalıştırır mı?

Beşiktaş’ta teknik direktör adayları arasına flaş bir isim geldi. Başkan Adalı’nın gözünü A Milli Takım Teknik Direktörü Montella’ya diktiği ortaya çıktı. Adalı’nın İtalyan teknik adamı hem Beşiktaş’ı hem de Milli Takım’ı birlikte çalıştırmak için ikna etmeye çalıştığı öğrenildi.

Teknik Direktör arayışlarına devam eden Beşiktaş çok çarpıcı bir hamleye imza attı. Başkan Serdal Adalı’nın listesine giren son ismin A Milli Takım Teknik Direktörü Montella’nın olduğu öğrenildi.

Başkan Adalı’nın İtalyan teknik adamın hem Beşiktaş’ı Milli Takım’ı birlikte çalıştırması için harekete geçtiği ve ikna turlarına başladığı belirtiliyor. Adalı, hem Montella’yı hem de TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’nu ikna etmeye çalışıyor.

Adalı’nın yakın çevresine Montella’yı ikna edebileceğine inandığını söylediği gelen haberler arasında yer alıyor. Montella’nın adı daha önce de futbolculuğu döneminde uzun yıllar formasını giydiği Roma ile anılmıştı.

Beşiktaş’ta teknik direktör adayları arasında son günlerde yabancı isimler ağırlık kazandı. Siyah beyazlılar özellikle Alman ekolünden gelen isimlerle yakından ilgilenirken listedeki isimlerle görüşmeler devam ediyor.

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