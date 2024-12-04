Serdal Adalı, hangi adayı listesine davet etti?

Koalisyon…

Eş başkanlık…

Muhalefet…

Liderlik…

Bunları düne kadar siyasette duyardık. Politik açılımları olan kavramlar, klişe sözler.

Beşiktaş, öyle bir yerlere getirildi ki, her türlü kavramlara sahip edildi.

İlklerin kulübü diye ün yapan, kulübümüz son günlerde çok farklı konular ile gündeme geldi.

Yeterince medyaya yansıdı.

Hasan Arat için ‘Gerçek lider işte bu’ denildi.

Seçim bitmesine rağmen kaybeden tarafa hep muhalefet gözü ile bakıldı .

Çok kısa ömürlü de olsa kuvvetler ayrımı yapıldı. Arat dernek, Hüseyin Yücel A.Ş. Başkanlığı yaptı. Eş başkanlık başlamadan bitti.

Veee gelelim asıl konuya.

Hiç bilinmeyene, perde arkasında yaşanana.

Koalisyon…

Bir bu eksikti demeyelim.

Anlatayım:

Mayıs ayındaki olağan seçim öncesi iki potansiyel aday var:

Serdal Adalı ve Emre Kocadağ.

Ne acayip iş!.Bir kulüp, bir yıl içindeikinci kez olağanüstü seçim kongresi yapacak. 6 ay sonra ise olağan seçim genel kurulu.

Seçim üstüne seçim. ..

Adalı, Kocadağ ile bir araya geldi. Kendisinden aynen şunu istedi: Gel bu dönem birlikte çalışalım. Benim yönetimimde yer al. Kulübü güç birliği ile bir yerlere taşıyalım. Kuvvetler ayrımı kimseye yarar sağlamaz. Şu takımı ve mali yapıyı düzlüğe çıkaralım. Normal süre bitiminde yani bir sonraki seçimde ki ortama göre hareket ederiz…

Bir anlamda koalisyon önerisiydi.

Kocadağ süre istedi. Kurmayları ile görüşüp olumlu olumsuz dönüş yapacağını belirtti. Ayrıca Adalı’ya hak da verdi. Yola çıktığı arkadaşları ile değerlendirme yapmanın doğru yol olacağını özellikle belirtti.

An itibari ile dönüş yok. Zira konu taze, bir kaç günlük. Ancak Yücel’in ani karar değişimi ile olağanüstü seçime gitmesi her şeyi alt üst etti.

Koalisyon zirvesi biraz havada kaldı.

Hiç hesapta oymayan bu durum iki tarafı da sindirdi. Hazırlıksız yakalandılar. İki potansiyel aday toplantı üstüne toplantı yapıyorlar.

Şimdi mi aday olalım, mayıs ayında mı?

Hâlâ net karar alamadılar.

Gelinen noktada Adalı’nın ay sonundaki seçime girmesi yüksek ihtimal. Hatta kesin de denilebilir.

Kocadağ ise daha temkinli. Mayıs ayına yönelik çalışma içinde. Bu seçime girmesi kaf dağının ardında duruyor.

Kocadağ tarafında oluşan kanı şu:

Olağan seçimi bekleyelim. Adalı göreve gelir ise icraatlarına bakalım. Ona göre ya birlikte yola devam ederiz ya da karşısına çıkarız.

Valla bu seçim aynı transfer gibi. Kongre sürecinde hiç bir şey sürpriz sayılmaz.

İki cambaz, bir ipte oynamaz!

Beşiktaş’ın seçim ateşi çok yüksek.

Yanıyor cayır cayır.

Başkanlık makamı ateşten gömlek.

Bu bile az. Gömlek yanında kravat, yelek, ceket.. Ne ararsan var.

Yangın var, yangın varrrr.

Ben yanıyorum.

Beşiktaş seçimini dört gözle bekliyorum.

Umarız ki, Kartal’ı yüksek uçuracak aday başkan olur.

Yüksek ateş yerini buz gibi havalara bırakır. Serin serin eser.

Eee mevsim de kış.

Öyleyse;

Karlar düşer

Düşer düşer ağlarım

Hep ismini

Hep ismini anarım