Serdal Adalı harekete geçti 15 milyon euro ödenecek

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı göreve gelir gelmez önemli sorunlarla boğuşuyor. Adalı yönetiminin Ocak ayının ortasına kadar oyunculara 15 milyon euroluk ödeme yaparak UEFA’dan borçsuzluk belgesi alması gerekiyor.

Milliyet’te yer alan habere göre bir yandan teknik direktör ve transferler için çalışan Adalı’nın diğer yandan ise ödemeleri yapmak için gerekli düzenlemeleri yaptı. Başkan Adalı’nın ödemeler için gerekli hazırlıkları yaptığı öğrenildi.

Beşiktaş mayıs ayında ise daha yüklü bir ödemeyle karşı karşıya. Siyah-beyazlıların mayıs ayında ödemesi gereken maaş tutarının ise 50 milyon euro düzeyinde olduğu aktarıldı.