Serdal Adalı hayatının şokunu yaşadı! Öyle bir mektup aldı ki ne yapacağını şaşırdı

İster inanın, ister inanmayın!

Ama tamamen gerçek...

Harika bir durum.

Yapalım açık oturum (!)

Tamamen zeka işi…

Kırk yıl düşünsem, aklıma gelmez.

IQ’m yetmez…

Serdal Adalı, 4’üncü denemesinde başkan oldu.

Nihayet…

O da sadece 5 aylığına.

Mayıs ayında bu kez olağan seçim var.

Üç yıllığına…

Şahsen, Adalı gibi aday hiç duymadım.

Üst üste bu kadar seçim kaybetmek…

Hiç pes etmemek…

Neyse efendim neyse…

Kurulan 25 sandıktan ezici çoğunluk ile galip çıkan Adalı, ilk iş olarak operasyon geçiren eşinin yanına gider.

Yorgun seçim sürecinin devamında nihayet evinde…

Ailesi de tam kadro yanında…

Site yönetiminden kendisine bir zarf geldiği söylenir.

“Sonra bakarım. Masanın üstüne koyun” diye geçiştirmek ister..

Israr sürer…

Site yönetim başkanının çok acil olduğunu özellikle söylediğini belirtirler.

Adalı; üfleye, püfleye zarfı açar…

İçinden mektup çıkar…

Öyle sıradan kâğıt değil.

Mübarek padişah fermanı gibi.

Antetli… Özel kalem ve el yazısı ile yazılmış.

“Sayın Serdal Adalı;

Adalı Holding, TJK ve son olarak da, Beşiktaş Kulübü Başkanı seçildiniz.

Öncelikli olarak sizleri site yönetimi ve sakinleri adına tebrik ediyoruz.

Bu andan itibaren görevimden istifa ediyorum.

Sizin bulunduğunuz yerde, bir başkasına site yönetim kurulu başkanlığı yapmak düşmez.

Başkanlık koltuğunu sizlere devretmekten mutluluk ve gurur duyarım…

Değerli başkanım

En içten saygılarım ile..

… Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı ve sakinleri adına.

Kaşe

Ad, Soyad

İmza

Tarih”

Komşularının ortaklaşa yaptığı bu ince şaka karşısında Adalı bir an sessiz kalır.

Tam da tepkisinde kararsızlık yaşarken…

Bu durumdan haberdar olan iş birlikçi aile daha fazla kendini tutamaz.

Kahkaha tufanına Adalı da katılır.

Kendisine kurulan bu güzel kumpasa içten gülümseme ve tebessüm ile eşlik eder.

Sevgili dostlar, güzel kalpli insanlar.

Boşa denmemiş.:

Ev alma komşu al.

İşte ne güzel örnek.

Ne kadar ince, espri yüklü durum.

Ne güzel hareketler böyle.

Kıskanmadım!

Bir tuhaf oldum. Hala daha böyle, komşular olduğu için.

Kıskananlar çatlasın

Vur patlasın.

Çal oynasın.