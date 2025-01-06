Serdal Adalı mazbatasını aldı

Beşiktaş’ta 29 Aralık Pazar günü gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa seçilen Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyeleri, TÜPRAŞ Stadyumu’ndaki Moda Merkezi’nde düzenlenen törenle mazbatalarını aldı. Adalı ve yönetim kurulu üyelerine mazbatalarını, Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk ve Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Akpınar verdi.

Yeni yılın Beşiktaş’a güzellikler getirmesi temennisinde bulunarak konuşmasına başlayan başkan Serdal Adalı, "Tarihin en çok katılımlı genel kurulunda rekor oyla bu göreve seçilmenin gururunu yaşıyoruz. Bu kadar büyük bir güvenle Beşiktaş’ı bize emanet eden genel kurul üyelerimize bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Bu güveni boşa çıkartmayacağımızdan, var gücümüzle çalışacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bu göreve ve emanete layık olacağız. Yeni dönemin Beşiktaş için güzel günlerin başlangıcı olacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

TEVFİK YAMANTÜRK: BAŞKANIN BU İŞİN ÜSTESİNDEN GELECEĞİNE İNANIYORUM

Beşiktaş’ın zor bir dönemden geçtiğini ancak başkan Serdal Adalı’nın bu görevin üstesinden geleceğine inandığını belirten Tevfik Yamantürk, "Camiamıza hayırlı olsun. Zor bir dönemden geçiyoruz. Hayatta kimin yerinde olmak istemezsin deseler başkanın yerinde olmak istemezdim. Nelerle karşılaşacağını bilmiyoruz. Bu işin üstesinden geleceğine inanıyorum. Hem tecrübesiyle, hem de zaten çok daha büyük organizasyonların içinde bulundu. Hiçbir soru işareti altında kalmadan bunları yönetiyor. Çok ciddi kamuoyu baskısını da göğüsleyecek karakterde ve yapıda. Maalesef Beşiktaş’ta makama gelenler, makamı kendilerine ait zannediyorlar. Böyle bir düzen dünyada yok. Böyle bir düzen evimizde bile yok. Yapan eden bir anda çekip gidiyor, her şey bize kalıyor. Biz devamlı dalgaya karşı yüzüyoruz. Maalesef bu dalgayı biz yaratıyoruz. Çok ciddi bir emaneti yönetmek üzere buraya geldiniz, inşallah çok başarılı olursunuz. Ben kalben buna inanıyorum. İnşallah emaneti layık olduğu yerlere taşıyacağız. Benim inancım insan cebindeki paranın bile sahibi değildir" ifadelerini kullandı.

SERDAL ADALI’NIN YÖNETİM LİSTESİ

ASİL: Hakan Daltaban, Murat Kılıç, Çağatay Abraş, A. Orhan Özalp, Mustafa Mollaoğlu, Uğur Fora, Kaan Kasacı, Merve Öztopaloğlu, Özkan Arseven, Toygun Batallı

YEDEK: Esra Sayın, İbrahim Sağlam, Görkem Bilgi, Selahattin Solmaz, Turgut Koç