Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş'ın 2-0 önde olduğu karşılaşmanın 26. dakikasında gördüğü kırmızı kartla takımını sahada yalnız bırakan kaptan Orkun Kökçü, maç sonrası soyunma odasında büyük bir pişmanlık yaşadı. Maçın sona ermesinin ardından Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı statta acil bir toplantı düzenledi.

ORKUN KÖKÇÜ SERDAL ADALI'NIN SÖZLERİNDEN SONRA AĞLADI

Yenilgiden dolayı kendini sorumlu hisseden Orkun Kökçü'nün, derbi sonrası soyunma odasına inen Başkan Serdal Adalı'dan helallik istediği belirtildi.

Kaptan Orkun Kökçü'yü yanına çağıran Adalı, "Dakika 26. Takım öndeyken böylesine bir hata kabul edilemez. Takımın sinir uçlarıyla oynadın, hocanı, arkadaşlarını, taraftarı üzdün. Avrupa'da eğitim almış, üst düzeyde oynamış bir futbolcusun. Bu yaptığın, Beşiktaş kaptanına yakışmadı." dedi.

Bu sözler üzerine gözyaşlarını tutamayan Orkun, yaşananların bir anlık refleks sonucu olduğunu belirterek, "Takım kaptanı olarak böyle bir hata yapmamalıydım. Soyunma odasında herkesten özür diledim. Şimdi de sizden ve taraftarlarımızdan özür diliyorum." ifadelerini kullandı.