Serdal Adalı seçim öncesi anlaştığı 2 sponsoru duyurdu

Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı, yaklaşan seçim öncesi anlaşma imzaladığı iki şirketi duyurdu. Göreve gelmeleri halinde dijital medya platformu GAİN Medya ve inşaat şirketi RAMS İnşaat ile anlaşma yaptıklarını söyleyen Adalı, şu sözleri sarf etti:



"Beşiktaş, futbol başta olmak üzere birçok branşta rekabet etmekte, Avrupa'da ülkemizi temsil etmektedir. Bünyesinde birçok sporcu barındırmaktadır. Altyapılarında birçok gencimizi yetiştirmektedir. 121 yıllık tarihimizde olduğu gibi Türk sporuna çok sayıda değer kazandırmaktadır. Biz bu başarıları sponsorluklarla artırmak ve devam ettirmek niyetindeyiz. İki güzide marka ile yapacağımız kapsamlı birliktelikleri huzurlarınızda imzalıyoruz.



Ülkemizin dijital medyanın önemli markalarından GAİN Medya ile inşaat sektörünün önemli markalarından RAMS Türkiye işbirliklerimizi sizlere gururla duyurmak istiyorum. Her iki değerli marka da farklı branşlarda büyük destekçimiz olacaktır. Tüpraş Stadyumu için taraftarlarımızı sevindirecek farklı işbirliklerimiz olacak. Daha kolay ulaşılabilir bilet fiyatlarını, özellikle genç taraftarlarımıza sunmayı planlıyoruz."



YÖNETİM KURULUNU TANITTI

Öte yandan duyuru öncesi yönetim kurulunu tanıtan Adalı, "Yönetim Kurulu kadromuz alanında uzman, Beşiktaş'ımız için gecesini gündüzüne katabilecek değerli isimlerden oluşmaktadır. Her birinin Beşiktaş'a büyük katkılar yapacağına inanıyorum." sözlerini sarf etti.