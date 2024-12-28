Serdal Adalı Sergen Yalçın’a rest çekti: Kendi yoluna bakacak

Beşiktaş’ta merakla beklenen seçim 29 Aralık’ta yapılacak. Seçim öncesi başkan adaylarının açıklamaları devam ediyor. TRT Spor’da canlı yayına katılan Serdal Adalı, teknik direktörlük için adı geçen Sergen Yalçın’a rest çekti. Adalı, Yalçın’ın göreve mayıs ayında gelmek istediğine dikkat çekerek, “Sergen Yalçın, Ocak'ta gelecekse tabii ki oturacağız ama 'Mayıs' derse kendi yoluna bakacak” dedi. Adalı, son kararını Serdar Topraktepe ile yapacağı görüşme sonrası vereceğinin altını çizdi.

Serdal Adalı’nın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"Seçilirsem ilk işim pazartesi günü Serdar Hoca ile oturmak olacak, fikirlerini öğreneceğim. Sonrasında da Sergen Hoca ile görüşeceğim. Şartlara uyarsa tabii ki birinci tercihim olacak ama olmazsa da alternatiflerimiz var tabii ki. Candaş ile yaptıkları programda Beşiktaş kısımlarını abartılı buluyorum, haliyle taraftarımıza da yansıyor. Televizyondaki Sergen Yalçın ile saha kenarındaki Sergen aynı değil.”

“MAYIS DERSE KENDİ YOLUNA BAKACAK”

"Sergen Yalçın, Ocak'ta gelecekse tabii ki oturacağız ama 'Mayıs' derse kendi yoluna bakacak. Burası Beşiktaş. Serdar Topraktepe eğer 'yapacağımız transferlerle takımı toplarım, sezon sonuna kadar götürürüm' derse, kendisi ile devam edip, sezon sonunda Sergen Yalçın'ı getirebiliriz. Önemli olan Serdar Topraktepe'nin vereceği rapor."

"Sergen'in 'Mayıs'ta geleyim' düşüncesi var. Her yerde söylüyor. Benim mevcut planım bu takımı bir an önce ayağa kaldırmak. Beklerde sıkıntımız var, açık sıkıntımız var, forvet sıkıntımız var. 3-4 yere transfer yapabiliriz, görüştüğümüz isimler var."