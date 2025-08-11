Serdal Adalı şok gerçeği açıkladı: Takımda olmayan oyuncular kasayı boşalttı!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, basın toplantısı düzenleyerek gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Geçmiş dönemden kalan borçları ödemeye çalıştıklarını söyleyen Serdal Adalı, 7 oyuncu için toplam 16-17 milyon Euro'luk ödeme yaptıklarını açıkladı.

"15-20 GÜN ÖNCE 16-17 MİLYON EURO ÖDEDİK"

Adalı, "Daha 15-20 gün önce bugün takımımızda yer almayan Aboubakar, Amartey, Montera, Rebic, Worall, Umut Meraş, Onur Bulut gibi oyunculara 16-17 milyon Euro ödeme yaptık.

Boyko, Utku Yuvakuran, Atınç Nukan, Caner Erkin, Pepe gibi birçok ismin menajerlik ücreti olarak 80 milyon TL üzerindeki tutarı önümüzdeki günlerde ödeyeceğiz." diye konuştu.

"TRANSFERİ 10 TEMMUZ'DA BİTİRİRDİM"

Transferlerin gecikmesine yönelik eleştirilere cevap veren Serdal Adalı, "Kendimi alkışlatmak istesem geçtiğimiz yıllarda yaptıkları gibi 30-35 yaş aralığındaki oyuncuları buraya doldurur transferi çoktan bitirmiş olurdum. Transferi 10 Temmuz'da bitirirdim. Ama günü kurtarmaktan başka işe yaramazdı. Geçen sezon ağustos ayında 5 attığımızı da gördüm ama sezonun da nasıl bittiğini biliyorum. O yüzden sabretmemiz lazım." dedi.