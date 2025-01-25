Serdal Adalı sözünü tutuyor: Yıldız oyuncu için flaş hamle

Kaynak: Haber Merkezi
Serdal Adalı sözünü tutuyor: Yıldız oyuncu için flaş hamle

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, yıldız oyuncu Gedson Fernandes’e verdiği sözü tutuyor. Portekizli yıldızın menajerinin İstanbul’a geldiği öğrenildi.

Beşiktaş bir yandan ara transferde kadrosuna yeni oyuncular katmaya çalışırken diğer yanda da mevcut oyuncuları ile sözleşme yeniliyor. Siyah beyazlılar ilk olarak kaleci Mert Günok’un sözleşmesini yeniledi.

Siyah beyazlılardan gelen son habere göre Başkan Serdal Adalı yıldız oyuncu Gedson Fernandes’e verdiği sözü yerine getirmek için harekete geçti. Portekizli yıldızın menajeri sözleşme yenileme görüşmeleri için İstanbul’a geldi.

Gedson’un alacağı yıllık ücretin 2 milyon euroya çıkarılması planlanıyor. Öte yandan Başkan Adalı, yıldız oyuncunun bonservisinin yarısını elinde bulunduran Benfica ile görüşerek, bonservisin tamamını almayı planlıyor.

Sezon başından bu yana 29 maça çıkan Gedson Fernandes, 8 gol atarak 2 asist yaptı.

Son Haberler
Polisler kaza yaptı
Polisler kaza yaptı
Türkiye’den yurt dışına çıkan yatırımlarda rekor!
Türkiye’den yurt dışına çıkan yatırımlarda rekor!
Philadelphia 76ers kazanmayı hatırladı
Philadelphia 76ers kazanmayı hatırladı
Mazot yüklü tanker ile TIR'ın facia kazası
Mazot yüklü tanker ile TIR'ın facia kazası
Kamyondan ayrıldı araçları biçti
Kamyondan ayrıldı araçları biçti