Serdal Adalı transfer planını açıkladı. Devre arasında harekete geçecek

Beşiktaş’ta 29 Aralık’ta yapılacak olağanüstü seçim öncesinde başkan adaylarından Serdar Adalı yeni açıklama yaptı. Vole YouTube kanalında konuşan Adalı, transfer planını anlattı.

Hasan Arat yönetimindeki transfer ve maaş ücretlerinin yanlış yaştaki oyunculara harcandığını belirten Adalı, "Devre arasında yapacağımız iki transferi iş adamı arkadaşlarımıza yaptıracağız. Söz aldık. Bunlar genç transferler olacak. Ben 34 yaşındaki oyunculara 30 milyon euro bağlamayacağım" açıklamasında bulundu.



"BEŞİKTAŞ HAKKINDA KİMSE BUNU DÜŞÜNMESİN"



Hasan Arat yönetimi ve mevcut başkan Hüseyin Yücel'in planlamalarını eleştiren Adalı, Beşiktaş'ın satılmasıyla alakalı kesin konuştu. Adalı, "Hasan Arat'ı, Hüseyin Yücel'i tanımasam birileri sanki onlara 'Sen buraya geç, seçimi kazan. 100 milyon euro daha borca sok. Sonra biz gelelim satın alalım' demiş görüntüsü var. Türkiye'de buna evet demeyecek tek camia Beşiktaş'tır. Beşiktaş'ın üstüne böyle bir plan kimse aklının ucundan geçirmesin." ifadelerini kullandı.



"MÜDAHALE ETSELERDİ..."



Beşiktaş'ın mevcut ekonomik durumu ve Bankalar Birliği Anlaşması hakkında bilgilerini paylaşan Adalı, mevcut yönetimin yaptıklarını 'büyük yanlışlar' olarak nitelendirdi

Adalı, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Müdahale etselerdi 50 milyon euroluk faiz, 15 milyon euroya düşerdi. Geçtiğimiz sene hükümetimiz, bir ekonomi programı açıkladı. Faizlerin buraya geleceği belli, dövizin de bir yerde kalacağı belliydi. Lafa gelince yönetim kurulunda banka genel müdürleri var. Ama kimsenin aklına gelip geçtiğimiz sene yılbaşı bankaların karşısına oturup 'Bizim TL olan borcumuzu, bu sene euro'ya çevirir misiniz' demek gelmemiş. Aradaki fark 35 milyon euro olacaktı."