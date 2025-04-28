Serdal Adalı transfer planını açıkladı: Galatasaray’a flaş gönderme

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışının uzağında kalan Beşiktaş'ta yeni sezonun transfer ve kadro çalışmaları sürüyor.

Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki siyah-beyazlılarda takımdan ayrılacak ve transfer yapılacak bölgeler netleşmeye başlarken Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, yeni sezonun planlamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Serdal Adalı açıklamasında, "Beşiktaş’ın şampiyonluk dışında hedefi olmaz. Ancak 75 milyon euro maliyetli oyuncu alma hedefimiz de hayalimiz de yok. Ayaklarımızın yere basması lazım. Önümüzdeki sene çok daha iddialı, şampiyonluğa oynayan bir takım yapacağız. Tabii ki ayaklarımız da yere basacak." dedi.

Yeni sezonun transfer çalışmalarıyla ilgili Adalı, "Yeni transferlerin 30 yaşını geçmemiş isimlerden oluşmasını planlıyoruz. 30 Mayıs’ta önemli bir toplantımız var. Tüm profesyoneller, scout ekibi bu toplantıya hazırlanıyor. Ne kadar gerekiyorsa o kadar transfer yapacağız." ifadelerini kullandı.

Adalı ayrıca, "Kaç tane lazımsa o kadar alacağız. Transferle de şampiyon olunmuyor. Önemli olan doğru takımı kurmak. 11 transfer yapsanız da şampiyon olamayabiliyorsunuz. Örnekleri var." açıklamasında bulundu.