Serdal Adalı ve Hüseyin Yücel'i canlı yayında köşeye sıkıştırdı

Beşiktaş Başkan adayı Serdal Adalı, istifa eden Hasan Arat ile Hüseyin Yücel'in birlikte hareket ettiklerini belirterek iki ismi de çok sert eleştirdi.

Beşiktaş'ta başkanlık yarışının iki önemli ismi, Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı, Ekol TV'de canlı yayında açıklamalarda bulundu. İki aday, seçilmeleri halinde ilk icraatlarının ne olacağını paylaştı.

SERDAL ADALI'NIN ÖNCELİĞİ: ÖDEME SORUNLARI

Serdal Adalı, seçildiği takdirde ilk olarak Beşiktaş'ın uzun süredir gündemden düşmeyen ödeme sorunlarını çözeceğini belirtti ve "Beşiktaş sadece bir futbol takımı değil, büyük bir camia. Son dönemde yaşanan kaos ortamının bir an önce sona ermesi gerekiyor" dedi. Adalı, kaosun nedenlerini araştırmak ve camiayı aydınlatmak gerektiğini vurguladı.

REZİLLİKLERİN SEBEBİNİ ÖĞRENMEK İSTİYORUM

Hüseyin Yücel ise seçildikten sonra ilk iş olarak iki rekat namaz kılacağını ve ailesiyle buluşacağını söyledi. Yücel, "Beşiktaş'ın mali sorunlarını biliyoruz ve bir an önce işe koyulacağız. Kulübün 1.5 seneye değil, 1.5 güne bile tahammülü yok" dedi. Yücel, seçim kararı almayıp görevi devam ettirebilecekken, camiadan güven oyu almak için seçim kararı aldığını belirtti.

KAOSUN NEDENLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Serdal Adalı, Beşiktaş'ta yaşanan kaosun nedenlerini araştırmak ve camiayı aydınlatmak gerektiğini ifade etti ve "Geçen sene de seçim vardı ve o zaman da sıkıntılar vardı. Hüseyin Bey'in de bu sorunları halının altına süpürmek istemeyeceğini düşünüyorum" dedi. Adalı, yaşanan krizlerin nedenlerini açıkça konuşup çözmeleri gerektiğini vurguladı.

YÖNETİM İÇİNDEKİ BÖLÜNME İDDİALARI

Serdal Adalı, yönetim içinde bir bölünme olduğunu ve Hüseyin Yücel'in bazı konularda yardımcı olmama kararı aldığını iddia etti ve "Hasan Arat'ın istifasından sonra ödemeler yapılmaya başlandı. Madem böyle bir şey yoktu, neden ödemeler bekletildi?" diye sordu. Hüseyin Yücel ise Hasan Arat'ın sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiğini ve kendisine destek istediğini belirtti.

İLK İCRAATLAR VE GELECEK PLANLARI

Hüseyin Yücel, seçildikten sonra ilk icraat olarak Brad'i Maccabi Tel Aviv maçına göndermemek olduğunu söyledi. Yücel, "Başkana icraat yapmamız gerektiğini söyledim ve futbolu bana bağladı" dedi. Yücel, Beşiktaş'ın geleceği için kararlı adımlar atacaklarını ifade etti.

SERDAL ADALI'DAN İDDİALAR

Serdal Adalı, Hasan Arat'ın "Beşiktaş'ta kimse kalkışma yapamaz" sözlerine atıfta bulunarak, yönetim içinde bir bölünme olduğunu ve Hüseyin Yücel'in bazı konularda yardımcı olmama kararı aldığını iddia etti. Adalı, "Hasan Bey'in istifasından sonra ödemeler yapılmaya başlandı. Madem böyle bir şey yoktu, neden ödemeler bekletildi?" diye sordu.

HÜSEYİN YÜCEL'DEN YANIT

Hüseyin Yücel, Hasan Arat'ın sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiğini ve kendisine destek istediğini belirtti. Yücel, "Hasan Arat, istifa etmeden önce mayıs ayında aday olmayacağını söyledi. Bu açıklamayla darbe iddiaları çok tezat" dedi.

Hüseyin Yücel, seçildikten sonra ilk icraat olarak Brad'i Maccabi Tel Aviv maçına göndermemek olduğunu söyledi. "Başkana icraat yapmamız gerektiğini söyledim ve futbolu bana bağladı" dedi. Yücel, Beşiktaş'ın geleceği için kararlı adımlar atacaklarını ifade etti.

Serdal Adalı, yönetim içinde bir bölünme olduğunu ve Hüseyin Yücel'in bazı konularda yardımcı olmama kararı aldığını iddia etti. "Hasan Arat'ın istifasından sonra ödemeler yapılmaya başlandı. Madem böyle bir şey yoktu, neden ödemeler bekletildi?" diye sordu. Hüseyin Yücel ise Hasan Arat'ın sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiğini ve kendisine destek istediğini belirtti.

KAOSUN NEDENLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Serdal Adalı, Beşiktaş'ta yaşanan kaosun nedenlerini araştırmak ve camiayı aydınlatmak gerektiğini ifade etti. "Geçen sene de seçim vardı ve o zaman da sıkıntılar vardı. Hüseyin Bey'in de bu sorunları halının altına süpürmek istemeyeceğini düşünüyorum" dedi. Adalı, yaşanan krizlerin nedenlerini açıkça konuşup çözmeleri gerektiğini vurguladı.

Serdal Adalı, yönetim içinde bir bölünme olduğunu ve Hüseyin Yücel'in bazı konularda yardımcı olmama kararı aldığını iddia etti. "Hasan Arat'ın istifasından sonra ödemeler yapılmaya başlandı. Madem böyle bir şey yoktu, neden ödemeler bekletildi?" diye sordu. Hüseyin Yücel ise Hasan Arat'ın sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiğini ve kendisine destek istediğini belirtti.

KAOSUN NEDENLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Serdal Adalı, Beşiktaş'ta yaşanan kaosun nedenlerini araştırmak ve camiayı aydınlatmak gerektiğini ifade etti ve "Geçen sene de seçim vardı ve o zaman da sıkıntılar vardı. Hüseyin Bey'in de bu sorunları halının altına süpürmek istemeyeceğini düşünüyorum" dedi. Adalı, yaşanan krizlerin nedenlerini açıkça konuşup çözmeleri gerektiğini vurguladı.

SERDAL ADALI'NIN GÖRÜŞLERİ

Serdal Adalı, Hüseyin Yücel ile yaptığı görüşmede, Hasan Arat'ın istifası ve kulübün mali durumu hakkında sorular sorduğunu belirtti. Adalı, "Hüseyin Bey, 'Oldu' dedi. Hasan Bey'in neden istifa ettiğini ve parasının ne olacağını konuştuk. Kimsenin parasının üstüne yatma niyetim yok" dedi. Adalı, ayrıca Hüseyin Yücel ile şakalaşarak, "10 milyon euro'yu hibe edeceksin" dediğini ve Yücel'in de buna olumlu yanıt verdiğini ifade etti.

HÜSEYİN YÜCEL'İN YANITLARI

Hüseyin Yücel, parasal konularla ilgili fikir alışverişinde bulunduklarını ve Serdal Adalı'nın ikinci başkanlık teklifinde bulunduğunu belirtti. Yücel, "Bizim yoğurt yiyişimiz farklı. Camia, birleşmenin iyi olacağını düşünüyor ama ben kaybedersem destek vereceğimi söylüyorum. İçeride bulunan 10 milyon euro'yu bağışlayacağım" dedi.

Serdal Adalı, Hüseyin Yücel'e 10 milyon euro'yu verip vermediğini sordu ve Yücel, "Verdim, 13 milyon euro verdim" diye yanıtladı.