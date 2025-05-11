Serdal Adalı yeniden Beşiktaş başkanı seçildi

Beşiktaş Kulübünün olağan seçimli genel kurulunda oy sayımı işlemi devam ederken, toplam 20 sandığın tasnifi tamamlandı.
Türkiye Atletizm Federasyonu Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede 20 sandık sonucunda Serdal Adalı toplam 3 bin 59, Gürkan Aksoy ise 349 oya ulaştı.
Adalı, resmi olmayan sonuçlara göre yeniden siyah-beyazlı kulübün başkanlığına seçildi.
BEŞİKTAŞ'TA SANDIK SONUÇLARI
Serdal Adalı: 147
Gürkan Aksoy: 14
Serdal Adalı: 96
Gürkan Aksoy: 10
Serdal Adalı: 171
Gürkan Aksoy: 23
Serdal Adalı: 180
Gürkan Aksoy: 23
Serdal Adalı: 146
Gürkan Aksoy: 18
Serdal Adalı: 167
Gürkan Aksoy: 17
Serdal Adalı: 167
Gürkan Aksoy: 21
Serdal Adalı: 175
Gürkan Aksoy: 23
Serdal Adalı: 139
Gürkan Aksoy: 13
Serdal Adalı: 128
Gürkan Aksoy: 21
Serdal Adalı: 161
Gürkan Aksoy: 20
Serdal Adalı: 102
Gürkan Aksoy: 9
Serdal Adalı: 146
Gürkan Aksoy: 9
Serdal Adalı: 146
Gürkan Aksoy: 17
Serdal Adalı: 159
Gürkan Aksoy: 21
Serdal Adalı: 171
Gürkan Aksoy: 16
Serdal Adalı: 168
Gürkan Aksoy: 14
Serdal Adalı: 156
Gürkan Aksoy: 9
Serdal Adalı: 133
Gürkan Aksoy: 15
Serdal Adalı: 187
Gürkan Aksoy: 25
Serdal Adalı: 98
Gürkan Aksoy: 10
Serdal Adalı: 146
Gürkan Aksoy: 17