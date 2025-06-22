Serdal Adalı'dan akşam mesajı

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı "Şimdi bütün gücümüzü sahaya çıkan Beşiktaş armasına, formasına destek vermek için kullanma; konsantrasyonumuzu ve enerjimizi saha içine yöneltme zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

SERDAL ADALI'NIN AÇIKLAMASI

Değerli Beşiktaşlılar;

Bugün, Beşiktaş demokrasisi adına çok önemli bir günü geride bıraktık.

Öncelikle Genel Kurulumuza katılan, Beşiktaş'ın geleceği için iradeleriyle oy kullanan bütün genel kurul üyelerine teşekkür ederim.

Bizim bu Genel Kurul'u gerçekleştirmekteki temel amacımız, Beşiktaş'ın geleceğine ilişkin böylesine önem taşıyan kararları Beşiktaş camiasıyla birlikte almaktı.

Özellikle Dikilitaş Gayrımenkul projesiyle ilgili önemli bir imar çalışmamız oldu, bu projeye başlayabilmek için yetki talep ettik, Genel Kurulumuzdan da o güveni çok büyük bir oranla aldık.

Bunun dışındaki maddeler bizim camiamıza danıştığımız konulardı, bu hususlarda da Genel Kurul'dan çıkan kararlar doğrultusunda ilerleyeceğiz.

Bugün Genel Kurul'da hissettiğimiz güven duygusu için, olumlu olumsuz bütün kanaatler için Genel Kurulumuza bir kez daha teşekkür ediyorum.

Vermiş olduğunuz yetkiler doğrultusunda sağlayacağımız kazanımları Beşiktaşımızın menfaatleri için en doğru şekilde kullanacağımızdan, bu emanetinize layık olacağımızdan hiçbir Beşiktaşlının şüphesi olmasın.

Kısa zamanda çok fazla genel kurul geçirdik, önemli kararlar aldık, Beşiktaşımız için kafa yorduk, fikir alışverişi yaptık. Artık bu mental yorgunluğu, kişisel konuları, kulüp içi siyaseti bir kenara bırakıp Beşiktaş için birlik olma zamanı.

Şimdi bütün gücümüzü sahaya çıkan sahaya çıkan Beşiktaş armasına, formasına destek vermek için kullanma, konsantrasyonumuzu ve enerjimizi saha içine yöneltme zamanı geldi.

Yeni sezonda sahada Beşiktaş forması için savaşan, kazanan, ruhunu ortaya koyan bir takım, saha dışında birlik beraberliği sağlamış bir camia göreceğimize inancım tam.

Genel Kurul'dan çıkan sonuçların Beşiktaşımız için hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Aslolan Beşiktaş'tır!