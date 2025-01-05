Serdal Adalı’dan Bülent Uslu açıklaması

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Serdal Adalı’dan Bülent Uslu açıklaması

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Bülent Uslu’nun yönetimde yer alacağına yönelik çıkan iddiaları yanıtladı. Adalı, iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Bületn Uslu'nun yönetimde yer alacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Serdal Adalı'nın açıklaması şu şekilde:

"Değerli Beşiktaşlılar;
Göreve gelmeden önce de söylediğimiz üzere her bir Beşiktaşlının katkısını, desteğini, görüşlerini önemsiyoruz. Bülent Uslu da bugüne kadar Beşiktaş'a katkıda bulunmaya çalışmış, bilinen bir Beşiktaşlıdır.
Ancak;
Genel Kurul sürecinde de gündeme gelen, Bülent Uslu'nun Futbol A.Ş Yönetim Kurulu'nda yer alacağı iddiaları o gün de söylediğimiz gibi gerçeği yansıtmamaktadır."

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