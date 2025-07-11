Serdal Adalı'dan büyük kurnazlık!

Beşiktaş'ın, Benfica'da forma giyen milli futbolcu Orkun Kökçü transferinde son aşamaya geldiği ileri sürülürken, siyah beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı'nın olası bir Finansal Fair Play (FFP) krizinin de önüne geçecek bir hamle yaptığı belirtildi.

SERDAL ADALI'DAN ORKUN KÖKÇÜ TRANSFERİNDE UYANIKLIK

Beşiktaş geçtiğimiz günlerde Hasan Arat'ın başkanlığı dönemindeki hatalardan kaynaklı olarak UEFA'dan 900 bin euro FFP cezası almıştı. Bu durumu göz önüne alan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Orkun Kökçü'nün transferi için Benfica'ya "şarta bağlı satın alma" maddesini kabul ettirdi.

Portekiz temsilcisi ile 25 milyon euro şarta bağlı satın alma opsiyonu ve 5 milyon euro garanti bonus konusunda anlaşma sağlandı. Buna göre; Orkun'un Beşiktaş ile çıktığı ilk maçta satın alma opsiyonu devreye girmiş olacak. 30 milyon euroluk ödemenin taksitler halinde yapılacağı belirtildi.