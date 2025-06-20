Serdal Adalı'dan çağrı: En büyük cevabımız olacak

Siyah-beyazlı kulübün yayınladığı videoda genel kurul üyelerine seslenen Adalı, Beşiktaş'ın geleceğini kulübün asıl sahipleriyle birlikte inşa etmekten dolayı onur ve mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Siyah-beyazlı camianın futbolda uzun süredir sezona erken havlu attığının altını çizen Adalı, "Önümüzdeki sezondan itibaren bu gidişatı değiştirmek için göreve geldik. Beşiktaşımızı eski günlerimize döndürecek, yeniden şampiyonluklara ve kupalara taşıyacak bir plan doğrultusunda durmaksınız çalışıyoruz. Biliyorum ki 'Borcumuz var, paramız yok, transfer limitimiz az.' gibi söylemleri duymaktan yoruldunuz ve bıktınız. Artık bu cümleleri Beşiktaşlıların hayatından çıkarmayı arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Göreve geldikleri günden itibaren Beşiktaş'a gelir getirecek projeler üretmeye çalıştıklarının altını çizen Adalı, şunları kaydetti:

"BEŞİKTAŞ 1.4 MİLYAR LİRA GELİR ELDE ETTİ"

"Gerçekleştirdiğimiz projelerin ilki sermaye artırımı oldu. Beşiktaş 1.4 milyar lira gelir elde etti. Kulübümüzün himayesindeki hisse senedi oranımız yüzde 51'den yüzde 70'e yükseldi. Sermaye artırımından elde ettiğimiz gelirin tamamına yakınını Bankalar Konsorsiyumu anlaşmasına yatırdık ve tarihimizin en büyük borç azaltma işlemine imza attık. Bizim bu projeleri üretmedeki önceliğimiz Beşiktaş'ın borcunu sıfırlamak, kulübümüzü içinde bulunduğu faiz yükünden bir an önce kurtarmaktır. Yılda 50 milyon avro faiz yüküyle karşı karşıya olan hiçbir organizasyonun istenilen hedeflere ve başarıya ulaşması mümkün değildir. Bu doğrultuda Beşiktaş'a gelir sağlayacak projeler geliştirdik."

"MALIMIZIN SATILDIĞI DOĞRU DEĞİL"

Dikilitaş'ta yapılması planlanan gayrimenkul projesi için genel kuruldan yetki istediklerini vurgulayan Adalı, kulübe ait 15 dönümlük araziye 5 dönüm daha kazandıracaklarını söyledi.

Emlak Konut'la 20 dönümlük alanda proje geliştireceklerini dile getiren Adalı, şöyle devam etti:

"Üzerine basa basa tekrar etmek istiyorum. Malımızın bir yere gittiği ya da satıldığı kesinlikle doğru değil. Aksine, 40 senedir Beşiktaş'a herhangi bir gelir getirmeyen yeri, gelir elde edeceğimiz bir duruma getiriyoruz. Kaldı ki buraya 5 dönüm de satın almak kaydıyla ek bir yer kazandırıyoruz. Hiç kimse burayı, geçmişte Fulya'da yapılan projeyle karıştırmasın. Burada tamamen farklı bir proje uygulanıyor. Müteahhitle anlaşıp yüzdeyle yap-sat yapmıyoruz. Bir arsamız var ve bu arsamıza imar, proje izinleri alınsın diye Emlak Konut'la anlaşma yapıyoruz. Biz malımızın üzerine bir inşaat yaptırıyoruz, kimseye verdiğimiz yok. Buranın satışını da Emlak Konut ve projeye dahil etmek istediğimiz Ziraat Bankası yapacak. Banka ve devlete olan borçlarımız tahsil edildikten sonra, geriye kalan tapular yine bizim olacak. Biz paramızla inşaat yaptıracağız. Banka, devlet ve faizli borçlarımızın kapanması için bunu yapıyoruz. Genel kurul kararına da bu şekilde yazılmasını istedik. 'Serdal Adalı, sen niye bu yetkiyi istiyorsun?' sorusuna da tek bir cevabım var, bu faizi durdurmak."

"50 MİLYON AVRO FAİZ YÜKÜ VAR"

Siyah-beyazlı kulübün yıllık 50 milyon avro faiz yükü olduğunu anlatan Serdal Adalı, "50 milyon avroyu, rakiplerimizle mücadele etmek için kullanmak istiyoruz. Rakiplerle açılan mali makasın kapanması için istiyoruz. Rakiplerimizin senede 15-20 milyon avro ödediği bir ortamda, aynı kalitede bir futbolcu topluluğu oluşturmak için istiyoruz. Bu projede kimsenin eli, buradan gelecek gelire değmeyecek. Buradan gelecek gelirin tamamı faizli borçların kapanmasında kullanılacak. Geriye kalan tapuları da alıp kasamıza koyacağız. Bu proje için yetki almamız halinde çalışmalara da hemen başlayacağız. Bu proje 'Beşiktaş küçük olsun, benim olsun.' diyenlere ve alttan alta Beşiktaş'ı yabancı sermayeye teslim olmaya hazırlanmak isteyenlere de en büyük cevabımız olacaktır." diye konuştu.

"AKATLAR ÜÇ AYRI TESİS İNŞA EDECEĞİZ"

Akatlar'da yer alan tesislere birisi futbol antrenman sahası olmak üzere 3 ayrı tesis yapacaklarını söyleyen Adalı, Süleyman Seba Spor Salonu'nda faaliyet gösteren branşları da bu tesislere taşıyacaklarını belirtti.

Dikilitaş Spor Kulübünün de Akatlar'ı kullanabileceğini dile getiren Adalı, "Dikilitaş'taki dostlarıma ve Dikilitaş Spor Kulübündeki arkadaşlarıma da 2 kelam etmek istiyorum. Beşiktaş burayı 40 senedir kullanmanıza müsaade etmiş, buranın emlak vergisini, suyunu, elektriğini ödemiş, üzerine de oradaki halı sahayı kiralamanıza izin vermiş. Sizden bir delikli kuruş talep etmemişiz, bizim altyapımıza lazım olduğunda da kullanamamışız. Kimseyi mağdur etmemek adına, Akatlar'da yeni yapacağımız sahayı da kullanabileceksiniz." dedi.

Geleceğin Beşiktaş'ını inşa etmek istediklerini vurgulayan Adalı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"BEŞİKTAŞ'IN BORÇ SARMALINA DUR DEME VAKTİ"

"Önceki yönetimlerin bir türlü çözüme kavuşturamadığı konuların Beşiktaş menfaatine uyacak şekilde sonuçlanmasını istiyoruz. Akaretler'deki BJK Plaza, Fulya'daki AVM ve Fulya'daki akaryakıt istasyonuna büyük değer veriyoruz. Ancak bu konuyla ilgili de yıllardır dava süreçleri ve olumsuz ifadeler dinliyoruz. Bugün yapmak istediğimiz bu konuları teker teker temizleyerek ilerlemek. 3 taşınmazı da davalardan temizlenmiş, rayiç değerlerine ulaşmış şekilde kulübümüze gelir sağlar hale getirmek istiyoruz. Günün koşullarına göre en iyi fırsatları oluşturduğumuzu düşünüyoruz. Bu konuda da yetki talep ediyoruz."

Algı ve manipülasyonlara rağmen her şeyi Beşiktaş'ın geleceği için yaptıklarını dile getiren Adalı, "Sizden bu yetkileri kendi konforumuz için değil, Beşiktaş'ın menfaatleri için talep ediyoruz. Rakiplerimizle aramızdaki fark ne akıl, ne vizyon ne de hedeftir. Son birkaç yıldır rekabette geriye kaldıysak bunun sebebi ekonomiktir. Beşiktaş'ın bu borç sarmalıyla yola devam etmesine 'dur' deme vaktidir." ifadelerini kullandı.

"YETKİ VERMENİZ HALİNDE GÜVENİNİZİ BOŞA ÇIKARMAYACAĞIZ"

Genel kurul üyelerine çağrıda bulunan Adalı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Değerli genel kurul üyelerimize tarihi bir çağrıda bulunmak istiyorum. Gelin Beşiktaş'ı hep beraber bu yükten, sıkıntılardan kurtaralım. İç içe geçmiş borç ve başarısızlık sarmalına 'dur' diyelim. Beşiktaş'ın kaybedecek bir saniyesi bile yok. Kaybettiğimiz her gün, 125 bin avro faiz demek. Bundan kurtulmamız gerekiyor. Beşiktaş'ı asla borçlandırılmış, güven duygusu ve itibarı zedelenmiş şekilde görmeyeceksiniz. Yetkileri vermeniz halinde güveninizi boşa çıkarmayacağımızdan, Beşiktaş için en doğru kararları alacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bütün genel kurul üyelerimizi 22 Haziran'daki kongremize davet ediyorum. Beşiktaş'ın geleceği için en doğru kararı vereceğimize, Beşiktaş'ın yükselişini başlatacağımıza da yürekten inanıyorum. Her şey büyük Beşiktaş için, aslolan Beşiktaş'tır."