Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Dokuz Eylül Üniversitesi Merkez Yerleşkesi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

'BEŞİKTAŞ İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Projenin Türkiye'de ve Avrupa'da bir ilk olduğunu vurgulayan Adalı, "Bir spor kulübüyle bir üniversitenin yaptığı bir iş birliği. İnşallah uzun ömürlü olur. Uzun ömürlü olması için emek veriyoruz. İstanbul'un haricinde de altyapıyla ilgili inanılmaz bir olanak bu. Beşiktaş için çalışmaya da devam edeceğiz. Yolun başındayız. İnşallah İstanbul'daki gibi o sistemi buraya uydurabilirsek Beşiktaş'a da Türk sporuna da her branşta çok faydalı olacak. Burası inşallah hem Türkiye'ye hem de olimpiyat takımlarımıza başarılı sporcular yetiştirir." diye konuştu.

'TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK ALTYAPI TESİSLERİNİ PLANLADIK'

Adalı, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Diğer illerde de bunu devam ettireceğiz. İstanbul'da havaalanı civarında bir arazi talebimiz vardı. Onunla ilgili 1-2 pürüz var. Onları çözmeye çalışıyoruz. İnşallah pürüzler çözülür. Beşiktaş'a ait, çok daha geniş, Türkiye'nin en büyük altyapı tesislerini planladık. İki ay önce Sancaktepe'deki tesisleri devraldık. Fulya'daki kadın futbol takımımızı Sancaktepe'ye taşıyoruz. Elimizden geldiğince altyapıya özen göstermeye çalışıyoruz. Yatırım yapmaya gayret ediyoruz. Dikilitaş'ta projeler bitti. Dairelerden görüşler olumlu olarak çıktı. Bir askı süreci var. İki alternatifimiz var: Ya bir gelir paylaşımı yapacağız ya da inşaatı biz yapacağız. Onun üstünde çalışıyoruz. Alternatifleri deneyebiliriz. Hoşumuza giderse onu yaparız, hoşumuza gitmezse diğerini yaparız. Herhangi bir aksilik yok. Ocak ayının içinde de bir hareket olacak. Maket hazır. İlk kazma mayıs ayında vurulur diye düşünüyorum ama bu tip ruhsat işlerinde pürüzler çıkabiliyor."

'BEŞİKTAŞ ADINA TÜNELİN UCUNDAKİ IŞIĞI GÖRÜYORUM'

Siyah-beyazlı kulübün borçlarının sıfırlanana kadar bir inşaat veya gayrimenkul şirketi gibi çalışacaklarını vurgulayan Adalı, "Beşiktaş, Türkiye'de hiçbir kulübün yapmadığı bir işi yapıyor. Bir öğrenci yurdu yapıyor. Futboldaki kötü gidişat maalesef oraları görmenizi engelliyor.

Beşiktaş camiası Türkiye'de bugüne kadar hiçbir camianın yapamadığı bir işi yapıyor. Şişli'de 16 bin metrekare civarında bir yurt yapıyoruz. İnşallah orada da iyi öğrenciler yetişir. Ülkemize, milletimize hayırlı öğrenciler yetişir. Arazi çalışmalarımız var ama sırayla gitmek istiyoruz.

İlk önce Dikilitaş'ı bir başlatıp, ekonomik olarak rahatladıktan sonra devamını da getireceğiz. Nasıl ki rakiplerimiz çalışıyorsa o şekilde yürüyeceğiz. Önümüz aydınlık. Başladığımızda camianın morali bozukken daha da bozmak istemedim. Maalesef tünelin ucunda ışık yoktu. Beşiktaş adına şimdi ben o ışığı görüyorum. Karanlıktan çıkarız, tünelden de çıkarız. Hiç kimse de merak etmesin. Zaman alıyor.

Bir transfer sezonu geçirdik. 12 futbolcu almışız. Yetişmedi diyorum. 'Nasıl yetişmez?' diyorlar. Eksik olabilir. Takımımız iyi takım, yine iddiayla söylüyorum. Sonuçlar farklı olsaydı 1-2 puan önde olacaktık, olmadı. Olması için de elimizden gelen ne varsa yapacağız. İnşallah iyi olacak." değerlendirmesini yaptı.

'TRANSFERLE İLGİLİ TAM GAZ ÇALIŞIYORUZ'

Başkan Serdal Adalı, siyah-beyazlı taraftarlara seslenerek transferde de ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını aktardı.

Siyah-beyazlı ekibin iyi bir takımının olduğunun altını çizen Adalı, "Transfer ile ilgili tam gaz çalışıyoruz. Bu takıma kötü diyecek adamla tartışırım. 9 yeni futbolcunun beraber oynadığı bir takımda elbette ki aksilikler, yaşadığımız şanssızlıklar ve kasıtlı şanssızlıkları da bir araya getirdiğinizde... 4 tane bireysel hata olmasaydı şu anda belki 1 puan farkla liderdik. Ne olacaktı? Ben çok iyi başkan, Sergen Yalçın da çok iyi hoca mı olacaktı? Futbolun içinde bunlar var. Olmaması için çalışıyoruz. Devre arasında da bu eksikleri tamamlayacağız. Hiç kimse merak etmesin. Böyle yarım bırakacak bir halimiz yok. En iyisini yapacağız. Taraftarımızın da içi rahat olsun. Bir yere gittiğimiz falan da yok. Bu iş düzelene kadar da çalışacağız." ifadelerini kullandı.

'YABANCI VAR ŞART'

Adalı, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Bir gerçek var ortada. 150 hakemin devreden çıktığı bir yerde eğer siz geri kalanlarla hepsini yapmaya kalkarsanız maalesef hatalar yapılıyor. Yani kasıtlı yapılıyor, kasıtsız yapılıyor. Bu hataların engellenmesi için yabancı VAR hakem şart. Diğer kulüplerle de görüşüyorum. Hakkımızla kazanmayı isteyen bir camiayız. Hiçbir zaman da kimseden öyle bir hak talep etmedik. Yeter ki bizim hakkımız yenilmesin. Onun için de mücadele edeceğiz.