Serdal Adalı’dan oyuncululara moral olacak hamle

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Serdal Adalı’dan oyuncululara moral olacak hamle

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’dan futbolculara moral olacak hamle geldi. Adalı, birikmiş maaşların pazartesi ödeneceğini belirterek bir daha ödeme sorunu olmayacağının altını çizdi.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı seçilmesinin ardından sık sık futbolcularla ve teknik heyetle bir araya geliyor. 3 gün üst üste Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’ni ziyaret eden Adalı, takım üstündeki kara bulutların dağılması için yoğun mesai harcıyor.

Adalı, Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe, teknik heyet, akademi personeli ve tesis çalışanları ile yaptığı son görüşmede dışarıdan görünen mutsuzluğun son bulmasını istedi.

Adalı, futbolcuların Ocak ayı itibari ile birikmiş 2 ayılık maaşlarının pazartesi itibari ile hesaplarına yatacağını belirterek bir daha takımda maaş sorunu olmayacağının altını çizdi. Adalı’nın son hamlesinin sezonun ikinci yarısı öncesi oyunculara ciddi moral sağlayacağı belirtiliyor.

Beşiktaş, Süper Lig’in 18. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor’a karşı galibiyet arayacak.

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