Serdal Adalı’dan Sergen Yalçın’a flaş tepki: İşi şova döktüler

Sezona çok iyi başlayan ancak devre arasına kadar oynanan futbolla büyük hayal kırıklığına neden olan Beşiktaş 29 Aralık’ta olağanüstü seçime gidiyor. Siyah beyazlılarda Serdal Adalı ve Hüseyin Yücel başkanlık için kıyasıya bir yarışın içine girdi. Siyah beyazlılarda seçilecek yönetimi teknik direktör ve mali sorunlar başta olmak üzere çok sayıda sorun bekliyor.

Beşiktaş’ta teknik direktör konusu en çok merak edilen husus olarak öne çıkıyor. İki aday da birinci tercihlerinin Sergen Yalçın olduğunun altını çizerken tecrübeli teknik adam yapılan ilk teklifi reddetmişti.

SERDAL ADALI’DAN FLAŞ SÖZLER

Siyah beyazlıların başkan adaylarından Serdal Adalı, HTalks adlı YouTube kanalında Hasan Arda Kaşıkçı’nın sorularını yanıtladı. Adalı, futbol yapılanması için projelerini açıklarken özellikle altyapı ve gözlemci ekibi için yapacakları yapılanmaya vurgu yaptı. Uzun vadeli projelerini sıralayan Adalı, teknik direktör için birinci tercihlerinin ise Sergen Yalçın olacağını ifade etti. Adalı, seçilmeleri durumunda teknik direktör konusundaki son kararı Serdar Topraktepe ile yapacakları görüşme sonrası vereceklerini belirterek, Sergen Yalçın ile projelerinin uyuşmaması durumunda ise farklı alternatifleri olduğunu söyledi. Adalı, alternatif olarak bir yabancı teknik adam olduğunu vurgulayarak isim vermekten kaçındı.

SERGEN YALÇIN’A TEPKİ

Serdal Adalı’nın Sergen Yalçın konusunda konuşurken söylediği bazı sözler dikkat çekti. Adalı, televizyonda ve YouTube’da yorumculuk yapan Yalçın’ın bazı sözlerine tepki gösterdi. Adalı, “Size de gelen tepkiler bana da geliyor. Televizyon programında işi biraz Candaş ile talk showa döktüler. Futbolu bırakıp o öyle miydi, bu böyle miydi… Biliyorum ki saha kenarındaki Sergen Yalçın ile televizyonda talk Show gibi program yapan Sergen Yalçın aynı değil” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş’ın Başkan Adayı Adalı, Sergen Yalçın ile ilgili sözlerine şöyle devam etti:

“Bizim çizdiğimiz çizgilerin, uygulamak istediğimiz çizgilerin içinde görev yapmak isterse Sergen Yalçın hoca ile çalışmak istiyorum. Olmadığı takdirde; ben biliyorum camia içinde bir Sergen Yalçın isteği var. Ama onlar da kusura bakmayacaklar çünkü bu yapılanmanın Beşiktaş için elzem olduğunu biliyoruz. Biz bu yapılanmayı yapacağız. Akis takdirde Beşiktaş taraftarının hayal ettiği futbol takımını görmek gibi bir şeyi olmaz.”