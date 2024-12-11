Serdal Adalı’dan sürpriz Demirören hamlesi. Yönetim Kurulu listesi şekilleniyor

Beşiktaş'ın 29 Aralık'taki olağanüstü genel kurulu için başkan adaylıklarını açıklayan Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı'yı, siyah beyazlı kulüpte 50 milyon Euroluk acil ödenmesi gereken bir borç yükü bulunması nedeniyle zorlu bir süreç bekliyor.

Kulübün içinde bulunduğu maddi kriz nedeniyle seçime 18 gün kala iki başkan adayının da yönetim kurullarını net olarak belirleyemediği ileri sürüldü.

Sözcü Gazetesi'nin haberine göre; Yıldırım Demirören ve Fikret Orman'ın desteğini arkasına alan Adalı'dan Erdoğan Demirören sürprizi gelebilir.

Yıldırım Demirören'in oğlunu yönetim kuruluna almayı planlayan Serdal Adalı; Kaan Kasacı, Hakan Daltaban ve Metin Keçeli'ye de listesinde yer verecek.

Hüseyin Yücel'in listesindeki ağır isimleri ise mevcut yönetimde de bulunan Mete Vardar ve Onur Göçmez.

Başkan Yücel, kulübe Vardar Ailesi'nden 5 milyon Euro'nun üzerinde bir gelir kazandırmayı hedefliyor.