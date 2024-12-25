Serdal Adalı’nın Alman modeli projesi ortaya çıktı. Bayern Münih’ten Beşiktaş’a geliyor

Beşiktaş'ta gözler 29 Aralık'ta yapılacak olağanüstü genel kurula çevrilirken, Başkan Adayı Serdal Adalı da projelerini açıklamaya devam ediyor.

Serdal Adalı, kulübü kurtarmak için önce futbol takımını toparlamak gerektiğini her fırsatta dile getiriyor. Adalı, dün yaptığı açıklamada futbolcu izleme ekibinin başına Alman bir isim getireceğini söyledi.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Serdal Adalı, Alman sistemiyle takımın içinde bulunduğu disiplinsizliği gidermeyi amaçlıyor. Futbolcu izleme ekibinin başına gelecek ismin Bayern Münih’te görev yapan Martin Siegbert olduğu öğrenildi.

Gelecek vadeden oyuncu bulmaktaki ustalığıyla bilinen Siegbert, Serdal Adalı’yla anlaşmaya vardı. Eğer bu birliktelik gerçekleşirse siyah beyazlılar yeni dönemde Alman ekolüne geçiş yapacak.

Sırayla Köln, Hoffenheim, Borussia Dortmund ve B. Münih’te görev yapan 40 yaşındaki Siegbert, özellikle Türk ve balkan kökenli oyuncularla ilgili yaptığı araştırmalarla biliniyor.