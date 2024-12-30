Serdal Adalı’nın seçilmesi sonrası Sergen Yalçın cephesinden ilk açıklama geldi

Kaynak: Fanatik
Serdal Adalı’nın seçilmesi sonrası Sergen Yalçın cephesinden ilk açıklama geldi

Beşiktaş'ta Serdal Adalı’nın başkanlığa seçilmesi sonrası gözler Sergen Yalçın ile yapılacak görüşmeye geldi. Merakla beklenen görüşme öncesi Yalçın cephesinden ilk açıklama geldi.

Beşiktaş’ta dün yapılan olağanüstü seçimi kazanan taraf Serdal Adalı oldu. Adalı’nın Hüseyin Yücel’e karşı tüm sandıkları önde kapatarak seçilmesi sonrası gözler Sergen Yalçın’a çevrildi. Adalı’nın kısa süre içinde teknik direktörlük için Yalçın ile görüşmesi bekleniyor.

Beşiktaş’ın yeni Başkanı Serdal Adalı’nın teknik direktörlük için bir numaralı tercihi olan Sergen Yalçın cephesinden ilk açıklama geldi. Yalçın’ın yardımcılarından Murat Şahin, Fanatik’e yaptığı açıklamada Beşiktaş’ın hedeflerinin hiçbir zaman bitmeyeceğini belirterek, "Sergen Yalçın ve ekibi olarak biz gelirsek, taraftarımızla birlikte bu takımı gelebileceği en iyi yere getiririz. Niye ligdeki yarışta ikinciliği kovalamayalım? Beşiktaş camiası büyük bir camiadır; hiçbir zaman hedefi bitmez" dedi ve ekledi: "Hem Türkiye Kupası hem de ligde ikinci olmak birer hedeftir. Bunu sağlayabilecek güce sahibiz. Burada önemli olan, küsmüş taraftarı sahaya tekrar çekebilmek. Sayın Başkan uygun görürse, doğru bir yapılanma ile en kısa sürede Beşiktaş'ı bu yarışın içine alıp, kupaları kazanabileceğimize inanıyoruz” dedi.

Beşiktaş’ta yeni yönetim, Sergen Yalçın ile anlaşma sağlanması halinde, 2.5 yıllık sözleşme imzalamak niyetinde. Taraftarlar ve camia, Yalçın’ın geri dönüşüyle birlikte Beşiktaş’ın yeniden ayağa kalkmasını bekliyor.

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