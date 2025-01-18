Serdal Adalı’nın Solskjaer’i nasıl ikna ettiği ortaya çıktı

Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevi için Ole Gunnar Solskjaer ile anlaşma sağlandı. Son olarak Manchester United'da görev yapan ve 21 Kasım 2021'de ayrıldıktan sonra başka bir yerde çalışmayan Ole Gunnar Solskjaer, bunun nedenini "Kendi tercihim, heyecan verici inandığım bir proje olursa döneceğim" diyerek açıklamıştı.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, tecrübeli hocayla yaptığı görüşmede tam da kendisine heyecan verecek planlarından bahsetti. Yeniden yapılanma içerisine girileceği ve scouting sisteminden teknik kadroya kadar yenilenmeye gidileceğini aktaran Adalı, kadro planlaması ve transfer politikası için de Solskjaer'in isteklerine paralel ifadeler kullandı.

Adalı'nın, "Popülist yaklaşımı bırakacağız. Planlayarak ilerleyeceğiz. Takımı gençleştirmek istiyoruz. Yapacağımız transferlerin futbol aklıyla olmasını arzu ediyoruz. Aldığımızda son kontratı olacak oyuncu değil, hem sahada katkı veren hem de satışıyla ekonomik olarak kulübe katkı sağlayacak transferler hedefliyoruz. Bu konuda da sizin bilgi ve birikiminizden faydalanmayı arzuluyoruz" dediği ifade edildi.

Başkanın sözlerinden etkilenen Solskjaer, Beşiktaş'ta yeni bir meydan okuma adına 1.5 yıllık sözleşme teklifini kabul etti. Deneyimli çalıştırıcının, tüm görev sürecince alacağı ücretin 3 milyon Euro (110 milyon TL) olduğu belirtildi.