Serdal Adalı'ya seçimi kazandıracak büyük bomba ortaya çıktı. Gürel Yurttaş açıkladı

Beşiktaş seçime gidiyor. Artık sayılı günler kaldı.

Önemli bir seçim bu.

Bir tarafta Hasan Arat var, aylardır çalışıyor.

Diğer tarafta Serdal Adalı bulunuyor. Çok daha sonra başladı.

Yalnız Serdal Adalı sonradan başlasa da, sosyal medya tröllerine karşı savaşsa da önemli adımlar attı.

Önce geride gibi duruyordu. Süleyman Seba'nın sağ kolu hatta manevi evladı olarak bilinen Metin Keçeli'yi yanına alarak ve ikinci başkanlığını ilan ederek Hasan Arat'ın "Ben Seba'nın devamıyım" söylemini yerle bir etti.

Baktığınızda Süleyman Seba'nın devamı kimdir?

Elbette ki Beşiktaş için ölümden dönen, dizinde platinle gezen, Seba'lı yıllarda yanından hiç ayrılmayan Metin Keçeli'dir.

Sonra neredeyse tüm yurdu gezdi. Anlattı da anlattı.

Ve en önemlisini bugün öğrendim.

Serdal Adalı'nın büyük bir atılımını resmi olmasa da duyduklarımda anladım.

Süleyman Seba 1984 kongresini kazanırken kürsüye elinde tapuyla çıkmıştı.

Fulya'nın tapusuydu bu. Akaretler'inde.

Mehmet Üstünkaya ile girdiği ve başa baş geçen yarışta bir anda ibreyi kendi lehine çevirmeyi başarmıştı. Kararsızlar Süleyman Seba'ya dönmüştü bir anda.

Sabah saatlerinde Metin Keçeli'nin kahvaltılı toplansıtındaydım.

Ben 60 yaşındayım.

Son 10-15 yıldır hiçbir toplantıya katılmamıştım.

Hayatta kıramacağım ender insanlardan biri olan Metin Keçeli'nin isteği ile oraya gittim.

Toplantıya bir ara Serdal Adalı geldi. "Acelem var. Sizlere selam vermeye geldim. Hemen gideceğim" dedi.

Bazı arkadaşlar bir kaç soru sordular, cevap verdi. Fazla uzatmadı ama. "Gitmem lazım uçağım kalkacak" dedi.

İşte eski kafalı gazeteci (!) olan bende o zaman şimşekler çaktı.

Nereye gidiyordu. Öğrendim. Kahramanmaraş'a.

Ne vardı Kahramanmaraş'ta? Toplantıdan sonra ajans haberlerini tarayınca anladım. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki.

Neden aynı anda orata olabilir diye düşünmez misiniz siz?

Ben düşündüm, sordum, soruşturdum.

Serdal Adalı tapu veya tahsis belgesi peşinde. Kendisi için değil tabi, Beşiktaş için.

Nasıl ki Süleyman Seba çıktı kongrede tapuyu gösterdi. O da öyle yapacak. Sanırım konu Ümraniye ile ilgili. Orasını tam olarak bilemiyorum. Ya da başka bir yerle.

Sonuçta kazanan Beşiktaş olacak.

Eğer hatalı istihbarat değilse bu aldığım göreceksiniz bu hamle Serdal Adalı'ya seçim kazandıracak.

Zaten Metin Keçeli'yi yanına alarak bir rüzgar almıştı arkasına.

Bu hamlesiyle yer yerinden oynayacak.