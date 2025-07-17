Serdar Adalı durmuyor! Beşiktaş'tan dev plan: Yılın transferi için takas önerisi

Transferde vites artıran Beşiktaş, sol kanat için rotasını yeniden Portekiz’e çevirdi. Siyah-beyazlılar, A Milli Takım'da Orkun Kökçü ile yakın bir arkadaşlığı bulunan Kerem Aktürkoğlu’nu kadrosuna katmak için düğmeye bastı.
ORKUN KÖKÇÜ DEVREYE GİRDİ
Fanatik'in haberine göre; geçtiğimiz günlerde Benfica’dan Beşiktaş’a transfer olan Orkun Kökçü, eski takım arkadaşı ve yakın dostu Kerem Aktürkoğlu’nu ikna etmek için devreye girdi.
TAKAS FORMÜLÜ: ONANA + AL MUSRATI
Beşiktaş yönetimi, Benfica'ya Kerem Aktürkoğlu karşılığında Jean Onana ve Al Musrati’yi önerdi.
Siyah-beyazlılar, hem sol hem de sağ kanatta görev alabilen 26 yaşındaki yıldız oyuncunun transferini bu takas paketiyle sonuçlandırmayı planlıyor.
Gözler şimdi Benfica’dan gelecek yanıta çevrilmiş durumda.