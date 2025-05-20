Serdar Adalı Ronaldo için konuştu: Petrol buldum

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Serdar Adalı Ronaldo için konuştu: Petrol buldum

Beşiktaş’ın Cristiano Ronaldo ilgilendiği iddialarına Serdal Adalı esprili bir cevap verdi.

Beşiktaş'ın Al-Nasr ile sözleşmesi sezon sonunda sona eren Cristiano Ronaldo ile ilgilendiği iddia edilmişti. Siyah-Beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı, TRT Spor’a yaptığı açıklamada bu iddialara yanıt verdi.

Ronaldo’nun gündemlerinde olup olmadığına dair soruya yanıt veren Adalı, “Deniz tarafındaki kalenin altında petrol buldum. Ronaldo ile birlikte Messi’yi de alacağım... Bu isimlerin kariyerlerinin sonunda ne kadar kazandıklarını bilen var mı? Bunu gündeme getirenlerin amacı ne gerçekten? Biz en başta ne söylediysek, o doğrultuda ilerliyoruz” sözlerini kullandı.

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