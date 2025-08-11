Serdar Adalı'dan olay Kerem Aktürkoğlu iddiası! Sancho için flaş sözler

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, basın toplantısı düzenleyerek gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Geçmiş dönemden kalan borçları ödemeye çalıştıklarını söyleyen Serdal Adalı, 7 oyuncu için toplam 16-17 milyon Euro'luk ödeme yaptıklarını açıkladı.

"15-20 GÜN ÖNCE 16-17 MİLYON EURO ÖDEDİK"

Adalı, "Daha 15-20 gün önce bugün takımımızda yer almayan Aboubakar, Amartey, Montera, Rebic, Worall, Umut Meraş, Onur Bulut gibi oyunculara 16-17 milyon Euro ödeme yaptık.

Boyko, Utku Yuvakuran, Atınç Nukan, Caner Erkin, Pepe gibi birçok ismin menajerlik ücreti olarak 80 milyon TL üzerindeki tutarı önümüzdeki günlerde ödeyeceğiz." diye konuştu.

"TRANSFERİ 10 TEMMUZ'DA BİTİRİRDİM"

Transferlerin gecikmesine yönelik eleştirilere cevap veren Serdal Adalı, "Kendimi alkışlatmak istesem geçtiğimiz yıllarda yaptıkları gibi 30-35 yaş aralığındaki oyuncuları buraya doldurur transferi çoktan bitirmiş olurdum. Transferi 10 Temmuz'da bitirirdim. Ama günü kurtarmaktan başka işe yaramazdı. Geçen sezon ağustos ayında 5 attığımızı da gördüm ama sezonun da nasıl bittiğini biliyorum. O yüzden sabretmemiz lazım." dedi.

"SANCHO OLABİLECEKSE ALIR GELİRİZ"

Serdal Adalı Jadon Sancho'nun transferi hakkında da şunları söyledi:

"Camianın istediği kadar ben de çok istiyorum. Önemli olan bizim çok istememiz değil. Birincisi futbolcunun Türkiye'ye gelmek istemesi çok önemli. İkincisi bizim de bir bütçemiz var. Gelmesi için elimizden geleni yapacağız."

Sancho gibi futbolcular, genellikle Şampiyonlar Ligi'nde oynayan takımları tercih ediyorlar. Bugünden olur veya olmaz diye bir şey söylemek çok doğru olmaz. Olabilecekse, biz alır geliriz. Beşiktaş camiası içini rahat tutsun."

"BENFICA KEREM'İ BIRAKMAK İSTEMİYOR"

Kerem Aktürkoğlu ile ilgilenip ilgilenmediklerine yönelik geen soruya cevap veren Adalı, "Kerem Aktürkoğlu konusu, Orkun için Lizbon'dayken geçti. Benim izlenimim, Benfica'nın bu sezon Kerem'i bırakmayacağı yönünde. Aynı noktada bir futbolcuları sakatlandı. Kerem'e çok ihtiyaçları var. Şu kısa sürede yerini dolduramayacaklarını söyledikleri için görüşmemiz olmadı ama Benfica, Kerem'in Türkiye'ye gelecekse Beşiktaş'ta oynamak istediğini biliyor. Kerem'le de konuştum telefonda tesadüfen, yanımdaki arkadaşımı aradı. Ben de merhaba dedim. Ona başarılar diliyorum. Türkiye'nin yetiştirdiği çok özel futbolculardan biri.

Serdal Adalı'nın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

"SOLSKJAER'İN KREDİSİ VAR"

"Solskjaer kararının arkasındayız. Daha ilk lig maçına çıkmadan hoca gönderme konuşuluyor. Sezonun başındayız ve uzun bir yolumuz var. Her puan kaybından sonra kaos yaşayamayız.

Solskjaer'e süre vereceğiz. Bizde kredisi var. Psikolojik ve mental olarak diplerdeyken taşın altına elini koyan, kaçmayan hocanın elbette bir kredisi olacak. Transferleri tamamlayınca artık top hocada olacak. Büyük takım oyunu oynayan bir takımı kendisinden bekleyeceğiz."

"RIDVAN YILMAZ İLE İLGİLİ BİTEN BİR ŞEY YOK"

"Rıdvan Yılmaz ile görüştük. Biten ne bir transfer var ne de resmiyete dökülen bir şey var. Menajeri ve kulübü ile görüşüyoruz ama resmiyet kazanma durumu yok şu anda."

"DEMİR EGE DÖNÜNCE BAJO'DAN VAZGEÇTİK"

"Bajo, scout ekibinin listesinde olan bir oyuncuydu. Bana göre de iyi bir oyuncu. O transferden vazgeçmemizin sebebi, aynı tarihlerde Demir Ege'nin takıma geri dönmesiydi. Mahmudu Bajo'yu Kızılyıldız'da izleyeceğiz, 'Kötü futbolcu' diyenlerle yüz yüze oturup konuşacağım. Bu ülkede herkes birinci sınıf teknik direktör olmuş vaziyette. Her gelen futbolcu sakat, her gelen futbolcu kötü."

"CHAMBERLAIN BEŞİKTAŞ'I PETERS'A KÖTÜLEMİŞ"

"Oxlade-Chamberlain, Kyle Walker-Peters'a Beşiktaş ile ilgili kötü konuşmuş. Oxlade ile konuştum, 'Hayır söylemedim' diyor ama Walker-Peters'ın menajeri söylediğini ifade etti."