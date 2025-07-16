Serdar Adalı'dan Rashford ve Grealish açıklaması!

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Serdar Adalı'dan Rashford ve Grealish açıklaması!

Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı, Rashford ve Grealish iddialarına cevap verdi.

Yeni sezona yaptığı transferlerle iddialı bir kadro kurararak şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Beşiktaş'ta Marcus Rashford ve Jack Grealish isimleri gündeme gelmişti.

A Spor yorumcusu Kartal Yiğit bu iki yıldız oyuncuyla ilgili Serdar Adalı ile yaptığı görüşmeyi canlı yayında aktardı.

SERDAR ADALI: RASHFORD VE GREALISH GÜNDEMİMİZDE YOK

Beşiktaş'ın sol kanada mutlaka bir transfer yapması gerektiğini savunan Yiğit, "Ben bu konuyu geçen başkanla konuştum. Rashford ve Grealish isimlerini sordum. 'Yok. Scoutun bulduğu oyuncular var onlara yöneleceğiz' dedi." diye konuştu.

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