Futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklama yaptığı gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı hakkında karar çıktı. Adalı'ya ok çokluğuyla ceza verilmedi.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada Adalı ile ilgili alınan karar şöyle açıklandı: BEŞİKTAŞ A.Ş. hakkında, 26.11.2025 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA, (oyçokluğu)

- BEŞİKTAŞ A.Ş. Başkanı SERDAL ADALI hakkında, 26.11.2025 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA, (oyçokluğu) ile karar verilmiştir.

ADALI SERT SÖZLERLE TFF'YE YÜKLENMİŞTİ: GÖZDAĞI

Serdal Adalı, PFDK'ya sevk edilmesinin ardından sosyal medya hesabından sert sözlerle TFF'ye yüklenmişti. Adalı , "Beşiktaş Jimnastik Kulübünün resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan bir müsabaka pozisyonuna ilişkin açıklamamız gerekçe gösterilerek, 'Türk futbolunun marka değerini zedelemek' iddiasıyla Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilmiş bulunuyorum. Öncelikle bilinmelidir ki söz konusu açıklama Türk futbolunun itibarını zedelemek bir yana, tam tersine adaleti, şeffaflığı ve hakkaniyeti savunma amacı taşımaktadır. Beşiktaş camiası, hiçbir zaman kayrılmayı, ayrıcalık tanınmasını veya kollanmayı talep etmemiştir. Bizim tek isteğimiz herkes için adil, eşit ve doğru yönetilen bir futbol düzenidir" demişti.

Adalı açıklamasına şöyle devam etmişti: "Bu sevk, ne şahsımı ne de Beşiktaş'ı yıldırabilir. Gözdağı niteliğindeki bu kararların, bizi doğruları söylemekten, hakkımızı aramaktan ve Türk futbolunun gerçek itibarını korumaktan alıkoyması mümkün değildir. Türk futbolu gerçek anlamda temizlenecekse, bu ancak ilkelere bağlı duran, hakkını savunan ve adaleti herkes için talep eden duruşlarla mümkündür. Beşiktaş, bu duruşun en güçlü temsilcisidir ve öyle olmaya devam edecektir."