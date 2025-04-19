Serdar Akinan sordu, Ayşemdem Akın cevapladı! Kayıp kasetler, tanık koruması ve Türkiye'yi sarsacak iddialar

Akinan'ın Halil Falyalı ve çevresindeki iddialara yönelik soruları üzerine Akın, "kayıp kasetler", koruma altındaki tanıklar ve siyaset-mafya ilişkileri hakkında dikkat çekici detaylar paylaştı.

AKİNAN "FALYALI'YA AİT ŞANTAJ KASETLERİ NEREDE VE KİMLERDE?"

Serdar Akinan'ın, Halil Falyalı'nın iddia edilen şantaj kasetlerinin akıbetini sorması üzerine Ayşemdem Akın, bu kasetlerin varlığını doğrulayan bilgilere sahip olduğunu ima etti. Akın, "Evet, bu kasetlerin varlığı biliniyor. Hatta bu kasetlerin, Türkiye'deki bazı önemli isimlerle ilgili çok ciddi iddialar içerdiği konuşuluyor," ifadelerini kullandı. Ancak, kasetlerin şu anda nerede olduğu veya kimlerin elinde bulunduğuna dair net bir bilgi vermekten kaçındı.

AKİNAN "CEMİL ÖNAL NEDEN KORUMA ALTINDA VE BİLDİKLERİ NELER?"

Cemil Önal'ın Amerikan ve Hollanda istihbaratları tarafından koruma altına alınması konusunu gündeme getiren Akinan'a Akın, Önal'ın Falyalı'nın iç işleyişine hakim önemli bir isim olduğunu belirtti. Akın, "Cemil Önal, Falyalı'nın sağ kolu gibiydi. Onun imparatorluğunu nasıl kurduğunu, para trafiğini ve kimlerle ilişkileri olduğunu en iyi bilen kişilerden biri. Dolayısıyla, Amerikan istihbaratının onu koruma altına alması, çok önemli bilgilere sahip olduğuna işaret ediyor," şeklinde konuştu. Akın, Önal'ın özellikle rüşvet iddiaları ve siyasi bağlantılar konusunda kritik bilgiler verebileceğini vurguladı.

AKİNAN "YASİN EKREM SERİM NEDEN GÖREVDEN ALINDI VE KASETLERLE İLİŞKİSİ NE?"

Yasin Ekrem Serim'in görevden alınma nedenleri ve "kayıp kasetlerle" olası ilişkisi üzerine Akinan'ın sorularına Ayşemdem Akın, bu konudaki iddiaların oldukça ciddi olduğunu söyledi. Akın, "Serim'in Kıbrıs'a kasetleri ele geçirme amacıyla gönderildiği ve bazı kasetleri sakladığı şüphesiyle görevden alındığı yönünde güçlü söylentiler var. Bu durum, kasetlerin ne kadar kritik bilgiler içerdiğini gösteriyor," dedi.

AKIN'DAN ÇARPICI RÜŞVET İDDİALARI VE SİYASİ BAĞLANTILAR:

Ayşemdem Akın, yayın boyunca Halil Falyalı'nın elde ettiği büyük miktardaki paranın rüşvet olarak dağıtıldığı ve bu paraların Türkiye'deki bazı önemli siyasilere ulaştığı yönündeki iddiaları yineledi. Akinan'ın bu konudaki ısrarlı soruları üzerine Akın, isim vermekten kaçınsa da, "Çok yüksek mevkilerde isimlerin geçtiği konuşuluyor. Bu iddiaların soruşturulması halinde, Türkiye siyasetinde büyük bir deprem yaşanabilir," ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'IN TEPKİSİ VE SİSTEMİN DEVAMI İDDİASI:

Serdar Akinan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu iddialara yönelik tutumunu sorması üzerine Ayşemdem Akın, Erdoğan'ın bu tür yolsuzluk iddialarından rahatsız olduğunu duyduğunu belirtti. Ancak, Falyalı'nın ölümünden sonra da bu rüşvet sisteminin aynen devam ettiği ve ailesinin kazancının önemli bir bölümünün hala benzer amaçlarla kullanıldığı yönünde duyumları olduğunu aktardı.

Bu çarpıcı açıklamalar ve sorular, "kayıp kasetler" ve koruma altındaki tanık ekseninde Türkiye'de yeni bir tartışma başlatacağa benziyor. Gözler şimdi, ilgili kurumların ve adı geçen kişilerin bu iddialara ne yanıt vereceğine çevrildi.

ÖZDAĞ "BİZ TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN İZZET VE ONURU İÇİN BU KONUNUN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ."

Gelecek Partisi Grup Başkanvekili ve Muğla Milletvekili Doç. Dr. Selçuk Özdağ sosyla medya hesabın yaptığı paylaşımda "Eğer doğruysa, Türkiye Cumhuriyeti devleti ciddi bir beka sorunu ile karşı karşıyadır. Hangi seviyede olursa olsun hiçbir kamu görevlisi ve hükümet yetkilisi böyle iddialardan sonra sessiz kalamaz, üstü kapatılamaz." dedi.

Özdağ şu ifadeleri kullandı:

"Bu iddialar umarım doğru değildir.!!!

Kıbrıslı gazeteci Ayşemden Akın’ın elde ettiği bilgilere göre, Kıbrıs’da mukim ve geçtiğimiz senelerde öldürülen mafya lideri Halil Falyalı'nın beyni ve kasası Cemil Önal CIA tarafından korumaya alınmış.

Tartışmaların odağında bulunan kayıp kasetlerin de Amerikan istihbaratının elinde olduğu söyleniyor.

Gazeteci Ayşemden Akın, Cemil Önal’ın kendisine dinlettiği kayıtlarda yargı mensuplarına, kamu görevlilerine ve siyasetçilere ait konuşmaların olduğunu açıkladı. Paylaşmasına izin verilmeyen kayıtların da istihbarat servislerinin elinde olduğunu ifade ediyor. Bir Amerikan savcısının Hollanda'ya gelip Cemil Önal'ın 120 sayfa ifadesini aldığını ve belgelere el koyduğunu aktarıyor.

Tüm para trafiği ve iktidarın yakın çevresinde kimin ne kadar rüşvet aldığının belgelendiği iddia ediliyor.

Eğer doğruysa, Türkiye Cumhuriyeti devleti ciddi bir beka sorunu ile karşı karşıyadır. Hangi seviyede olursa olsun hiçbir kamu görevlisi ve hükümet yetkilisi böyle iddialardan sonra sessiz kalamaz, üstü kapatılamaz.

Biz Türkiye Cumhuriyeti’nin izzet ve onuru için bu konunun takipçisi olacağız."