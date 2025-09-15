Serdar Akinan'dan çarpıcı açıklama: Bahçeli ile fotoğrafa giren ya cezaevine ya...

Gazeteci Serdar Akinan, YouTube kanalında yaptığı konuşmada geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanan 61 ilin emniyet müdürünün değişmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Gazeteci Akinan konuşmasında "Geçen gün gün 61 tane il emniyet müdürü değişti. Bazıları merkeze çekildi. Bazıları atamaları yapıldı. Şimdi bakalım atamalara..." diyerek detaylara dikkat çekti.

Akinan YouTube yayınında "MHP'nin emniyet içinde ne kadar güçlü olduğunu Süleyman Soylu zamandan beri ben biliyorum. Yani bütün atamalarda emniyetin en kritik yerlerine Bahçeli'ye en yakın isimler kondu. Yani böyle sözüm ona milliyetçi. Bu arada tırnak içinde söylüyorum. Bak özellikle altını çiziyorum. Adamlar klasik önemli pozisyonlara yerleştirdiler. Şimdi kararnameye bakıyorsun. Özel harekat daire başkanı Süleyman Karadeniz nereye atanmış? Muğla İl Emniyet Müdürü. Taltif mi?" diye sordu.

Acaba niye?' diyerek sözlerine devam eden Akinan şunları söyledi:

"Bakıyorsun! Süleyman Karadeniz Özel Harekat Daire Başkanı hangi fotoğrafta kamuoyu gündemine düştü? Makamda MHP makamında Devlet Bahçeli herkes elini sıkıyor. Baba gitti elini öptü abi. Fotoğrafa giren yani Devlet Bahçeli'ile fotoğrafa giren ya cezaevine giriyor ya sürülüyor. Pat herif Muğla'ya gönderilmiş. Peki herif bunu bekliyor muymuş? Beklemiyormuş. İstemiyormuş. şok olmuşlar. Dönüyorum. Sivas, Bolu,Kırıkkale Emniyet Müdürleri ve KOM da Daire Başkanı merkeze alınmış. Peki kim bunlar? Aa, bakıyorsun abi bunların hepsi eee Bahçeli'ye çok yakın isimler.

Milli kendilerini milliyetçi, muhafazakar, MHP'li olarak tanımlıyor. Böyle adamlar profilleri belli. İsmail Özdemir yani MHP Genel Başkan Yardımcısı bir tweet atıyor. Bu atamalardan sonra diyor ki:

Bakın çok önemli:

"İstatistik veriler paylaşmayı sözüm ona vazife gören anlayış yerine kahramanlara sahip çıkan ve zafiyet oluşturmayan iradeye sahip olmak lazımdır"

Allah Allah. Lafı kime söylüyor acaba? İktidara mı söylüyor? İktidar ortağına mı söylüyor?

Yani şimdi bugün Soner Yalçın çok ciddi bir iddia ortaya atmış. Diyor ki: "Atamalara bakıyorum diyor, isim de vermiyor fakat diyor, bu kritik pozisyonlara gelen yapılan atamalardaki emniyet müdürlerinin birinci derece akrabaları da FETÖ'den ihraç edilen adamlar. Buyurun buradan yakın.

Kimin eli kimin cebinde?