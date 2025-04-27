Serdar Ali Çeliker "Leroy Sane, Galatasaray'a hayırlı olsun"

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Serdar Ali Çeliker "Leroy Sane, Galatasaray'a hayırlı olsun"

Yorumcu Serdar Ali Çeliker Galatasaray'ın Bayern Münih futbolcusu Leroy Sane'yi transfer ettiğini söyledi

Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında Eyüpspor'u deplasmanda 5-1 mağlup etti ve Fenerbahçe ile 5 puan farkını korudu.

"LEROY SANE TRANSFERİ BİTTİ"

Sarı kırmızılı takım şampiyonluğa koşar adım giderken bir taraftan transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu konuda yorumcu Serdar Ali Çelikler Leroy Sane transferini duyurdu. Çelikler "Sol stoper. Granit Xhaka mesela. Leroy Sane Galatasaray'a hayırlı olsun. Sane konusunda uluslararası arenada Galatasaray transferi bitirdi diyorlar" ifadelerini kullandı.

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