Serdar Ali Çelikler "Fenerbahçe'nin elenmesi Galatasaray'ın istediği gibi oldu"

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde Kadıköy'de 3-1 yenildiği Rangers'a karşı şansını son ana kadar sürdürdü. Normal süresi 2-0 biten maçın ardından uzatmalarda gol olmayınca maç penaltılara gitmişti. Penaltılarda Tadic, Fred ve Mert Hakan'ın kaçırdığı penaltılarla tur kaybedildi.

"GALATASARAY'IN İSTEDİĞİ OLDU"

Maçla ilgili yorum yapan gazeteci Serdar Ali Çelikler "Canınız sağolsun bilmem ne falan züğürt tesellisi yapacaksın şimdi. Ne oldu tamamen Galatasaray’ın istediği oldu. Hem maç uzadı hem elendin. 66.5 saat sonra çok zor bir maça çıkacaksın. Saçma sapan bir şey oldu…" ifadelerini kullandı.