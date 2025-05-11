Serdar Ali Çelikler Galatasaray'ın başarı sırrını anlattı

Galatasaray Süper Lig'de şampiyonluğa koşarken gazeteci Serdar Ali Çelikler Fenerbahçe karşısında nasıl başarılı olduğunu anlattı.

"OSIMHEN FENERBAHÇE İLE ŞAMPİYON OLAMAZ"

Çelikler "Galatasaray takımını, bütün futbolcularıyla Osimhen dahil Okan Hoca ile Fenere versek, Fenerbahçe’nin organizasyonu ile yine 2. olacağını düşünüyorum.

Fenerbahçe’nin beğenilmeyen dede yaşlı Dzeko, Tadic, gol kaçıran Nesyri’yi, Livakoviç'le Mourinho ile Galatasaray organizasyonunda daha farklı sonuç alacağını düşünüyorum. Osimhen'li Fenerbahçe yine şampiyonluğu kaçırırdı. Galatasaray'ın organizasyonu Dursun Özbek, yönetim. Camianın dış etkenleri fark yaratıyor. Okan Buruk'un kendisini harmanlaması.

"OKAN BURUK FENERBAHÇE'DEN KOVULURDU"

Okan’ı alalım Mourinho’yu verelim daha fazla fark atardı Galatasaray. Okan Buruk’u Fenere verelim çoktan kovulmuştu. Kadrolarla birlikte Osimhen'i Fener'e versek bu kadar konuşulmazdı. Bu organizasyon meselesi" ifadelerini kullandı.