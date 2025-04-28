Serdar Ali Çelikler Galatasaray'ın transfer edeceği isimleri açıkladı

Galatasaray Süper Lig'de şampiyonluk yarışını önde götürürken transferler içinde kolları sıvadı.

4 KESİN TRANSFER VAR

Yorumcu Serdar Ali Çelikler Galatasaray'ın gelecek sezonki transfer planlamasını açıkladı. Çelikler "Icardi ve 10 Milyon Euro maaşında bir santrfor. Oblak veya Lunin seviyesinde bir kaleci. Xhaka ve ona benzer bir sol ayaklı orta saha. Leroy Sane. Belki genç bir 10 numara. 4 tane kesin 5 ihtimali var bu transferlerin. Sağ bekte Boey ismi geçiyor ama artık almasak elimizdeki isimlerden mi yararlansak diyorlar." ifadelerini kullandı.