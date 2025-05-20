Serdar Ali Çelikler, Osimhen'e gelen transfer teklifini açıkladı

Galatasaray Süper Lig'de 25. şampiyonluğunu kutlarken başrolde Victor Osimhen vardı. Nijeryalı yıldız attığı gollerle takımını mutlu sona ulaştırdı.

Sarı kırmızılı takımda kiralık olarak forma giyen Osimhen için dev takımlar devreye girerken gazeteci Serdar Ali Çelikler Barcelona'nın teklifinin oyuncunun içini kıpır kıpır ettiğini söyledi

"OSIMHEN'İN İÇİ KIPIR KIPIR"

Serdar Ali Çelikler "Osimhen konusunda son 3 haftadır ortaya çıkan bir Barcelona iddiası var. Osimhen'in de içinin kıpır kıpır ettiğini duyuyoruz. Real Madrid ve Barcelona'ya kimse hayır diyemez. Ama Barcelona niye alıyor? Robert Lewandowski'nin gelecek sezon sözleşmesi bitiyor. Alexander Isak hedefleri vardı. Isak yerine Osimhen'i alabilirler. Bir Barcelona ihtimali var." ifadelerini kullandı.