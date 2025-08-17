Serdar Ali Çelikler'den Ali Koç'a eleştiri

Göztepe - Fenerbahçe maçının ardından yorumcu Serdar Ali Çelikler Ali Koç'u eleştirdi

Fenerbahçe Süper Lig'de çıktığı ilk maçta Göztepe ile 0-0 berabere kalırken maçın ardından yorumcu Serdar Ali Çelikler hem Fenerbahçe'yi hem de başkan Ali Koç'a sert çıktı.

Çelikler "Lig bitti, 5 puan kapanmaz! Bu köprünün altından çok sular akmaz. Çünkü öyle bir nehir, göl yok. Bu hocayla Fenerbahçe'nin hiçbir şansı yok.

Feyenoord’a 5 attın hemen başkan şımardı. 22.5 değil 18’e çektim dedi. Perşembe gecesi Kerem’i uçağa bindirseydin bugün belki Kerem’in golüyle kazanacaktın. Mevzu Kerem değil senin hemen şımarıyor olman. Her seferinde ne zaman şımarsan tokat yiyorsun." ifadelerini kullandı.

