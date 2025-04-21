Serdar Ali Çelikler'den Ali Koç'a eleştiri

Kayserispor ile 3-3 berabere kalarak Galatasaray ile arasındaki puan farkı 5'e çıkan Fenerbahçe'de şampiyonluk umutları azaldı.

"FENERBAHÇE'NİN YARI SAHİBİ"

Spor yazarı Serdar Ali Çelikler sarı lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'un bırakmasını gerektiğini söyleyerek şunları ekledi. "Ali Koç’a sesleniyorum. Fenerbahçe’nin kalan hisselerini satın alsın. Fenerbahçe'yi satın aldım, bundan sonra Koç Holding iştirakidır desin. Biz de diyelim ki adam kulübün sahibi kardeşim. Kulübün sahibi değilse ve Fenerbahçeli olsa bırakırdı çoktan. Bence artık yarı sahibi. İki tane yalana inandırmış. Yalan bir Ali Koç giderse Fenerbahçe batar. Hiçbir şey olmaz. İki Ali Koç giderse istikrar oturdu her şeyi yaptı. Yaptığı her şey doğru desek bile olmuyor. "