Serdar Ali Çelikler'den Bernardo Silva iddiası

Galatasaray Süper Lig'de şampiyonluk yolunda son 4 haftaya Fenerbahçe'nin maç fazlasıyla 8 puan önde girerken transfer haberleri gelmeye başladı.

"BERNARDO SILVA VE GALATASARAY"

Gazeteci Serdar Ali Çelikler geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın Leroy Sane ile anlaştığını açıklarken bu kez Bernardo Silva isminin geçtiğini söyledi.

Çelikler "Galatasaray'da Leroy Sane ihtimali kuvvetli. Kaynağım Bayern'de kalmazsa Galatasaray'a gelir dedi. Onun istediği parayı verecek Avrupa kulübü yok dedi. Ayrıca Sane ismini duyduğum İngiliz kaynağım "Bernardo Silva ile Galatasaray'ı aynı cümlede duydum ama bir şey bilmiyorum" dedi. Çok zor ama." ifadelerini kullandı.