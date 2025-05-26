Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe eleştirisi

Fenerbahçe sezonun son deplasmanında Süper Lig'e veda eden Hatayspor'a 4-2 kaybederek büyük bir şok yaşattı.

"EUROLEAGUE ŞAMPİYONU OLDUNUZ NE NİYE ÜZÜLÜYORSUNUZ"

Maçı değerlendiren Serdar Ali Çelikler "Futbol Şubesi kapatılsın abi. Gereksiz masrafa gerek yok nasılsa baskette herkes mutlu. Ne oldu dün EuroLeague şampiyonu oldunuz ya niye üzülüyorsunuz ki? Biz spor kulübüyüz dünyanın en büyüğüyüz falan. Futbol da neymiş ya olur böyle şeyler, zaten hakem de yanlış yaptı avut kendini gitsin ya ne olacak?" ifadelerini kullandı.