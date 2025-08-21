Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe eleştirisi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turu ilk maçında Portekiz ekibi Benfica ile sahasında golsüz berabere kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Portekiz'in Benfica takımıyla 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, turu ikinci maça bıraktı.

"JHON DURAN KASKAL OLUR"

Maçın ardından Serdar Ali Çelikler "Jhon Duran’a bu sistemde 2 haftaya kalmaz en büyük kaskal bu derler. Tü kaka olur.

Sırtı kaleye dönük oynamayı bilmiyor bu çocuk. Bu çocuğu harcamamak lazım bu çocuk iyi futbolcu…9 numara değil 9,5 numara. Çok fazla yerde kalıyor. Stoper dayağına alışkın değil. Stoper dayağına alışkın 9 numara lazım" ifadelerini kullandı.

